Razboiul sindicatelor la RATT! Angajat al regiei: Avem niste sicrie cu care circulam, punem in pericol viata calatorilor

Aproximativ 50 de membri ai Sindicatului Independent Armonia, din care fac parte 167 de angajați, potrivit reprezentantului acestuia, au protestat joi în scuarul din mijlocul Bd. Take Ionescu. Protestul a început cu intonarea Imnului României.

„Dacă nouă ne merge bine, îi merge bine și societății, dar și populației. Salariații pleacă din firmă din cauza nemulțumirilor salariaților, din cauza mijloacelor de transport. Avem niște sicrie cu care circulăm și punem în pericol viața călătorilor. Vrem respect! Vrem salarii și bonuri de masă”, a strigat la portavoce liderul de sindicat.

Oamenii spun că sunt plătiți exact ca o femeie de serviciu și că nu pot trăi cu salarii de 1.700 de lei, ca șoferi ai RATT. Aparent, în cadrul regiei este un adevărat război al sindicatelor. Armonie nu mai există. Sunt trei sindicate, iar două se judecă în instanță.

„Protestăm din cauza faptului că atât societatea, cât și sindicatul obedient societății nu ne recunosc ca și sindicat, salariile noastre sunt ca și ale unei femei de serviciu, avem 1.600, 1.700 de lei, cu așa ceva nu putem trăi. Nu suntem respectați, nu suntem chemați la negocieri. Sindicatul Transportatorilor, vechiul sindicat, este blocat în instanță cu actele, nu are acte definitive și totuși regia i-a chemat la negocieri. Nu poți să negociezi cu un sindicat care nu are acte. Noi avem toate actele în regulă și nu ne cheamă nimeni. Am primit o adresă prin care ne comunică că nu ne-am depus reprezentativitatea, nu putem dialoga. În cazul în care sindicatul reprezentativ, cum își spun ei, nu are acte în regulă, conducerea trebuia să cheme toate sindicatele, suntem trei în total, să negociem contractele de muncă”, a explicat Savin Dumitru, liderul sindicaliștilor din cadrul Sindicatului Independent Armonia.

Acesta spune că cei din conducerea RATT nu respectă Legea 62 a dialogului social.

„Noi avem dreptul să facem proteste, să negociem. Nu ni s-a acordat nimic din ce am cerut, nu am fost invitați nici măcar o dată să negociem. Ba mai mult, în momentul în care ne-am constituit, am dus niște tabele cu membri de sindicat, suntem 167 de membri, sindicatul este nou, în patru luni eu zic că am acumulat destui membri, dar nici la ora actuală cotizațiile nu se virează în contul sindicatului, se virează în contul sindicatului vechi. Cei de la ST spun că ei au 700 de membri, nu pot să aibă 700 de oameni, deoarece regia are 955 personal total, iar eu și cu celălalt sindicat mai mic avem în jur de 340 de membri. Dânsul a mai rămas doar cu organizația de la autobuze și cu cei de la mentenanță. STT este sindicatul obedient, este acceptat oriunde și li se alocă toate drepturile. Noi i-am blocat în instanță, pentru că nu au acte. Putem vorbi și de o diferență de salarii, când membri noștri au fost să rezolve o problemă, au fost întrebați din ce sindicat fac parte. (…) Un marinar de la RATT, care vorba vine că lucrează, are un salariu de 2.400 de lei. Ce muncă face ăla, ca să o luăm așa, față de noi? Despre cartierul de blocuri, eu cred că este o vorbă aruncată în vânt. Noi nu vom avea acces la acele locuințe, eu sunt printre puținii care stau în chirie”, a mai spus Savin Dumitru.

Ce se întâmplă mai departe? Dacă oficialii RATT nu îi cheamă la negocieri pe cei din Sindicatul Independent Armonia, oamenii sunt hotărâți să facă grevă generală. Spun că nu vor, dar legea le dă acest drept.

„Dacă nu acceptă să dialogăm, după acest miting de protest urmează greva generală, la care noi nu am vrea să se ajungă, pentru că în primul rând suferă călătorul. Călătorul nu are nicio vină că societatea nu ne acordă drepturile care ni se cuvin. RATT și cu primăria ar trebui să ne cheme la masă, să ne asculte și nouă dorințele și să ne punem de acord. În primul rând, vor trebui să ne dea salarii. Nouă ne pleacă oamenii, această invocare a lipsei de personal este una falsă. Dacă am avea salarii decente, eu vă promit că într-o săptămână angajez 15 vatmani. Au venit aici, s-au școlarizat, i-am învățat meserie și au plecat la multinaționale, unde sunt folosiți ca și specialiști”, a conchis Dumitru.

Din Sindicatul Independent Armonia fac parte șoferi, vatmani și taxatoare.

Directorul RATT, Ioan Goia, nu a putut fi contactat pentru a oferi o replică.