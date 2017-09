PSD cere program nocturn pentru plimbarile cu biciclete, trotinete, role in centrul interzis al Timisoarei

Consilierii locali PSD vor pace între bicicliști și pietoni, așa că au propus ca cei care se plimbă cu mijloace de deplasare alternative să nu fie interziși complet în zonele pietonale din Timișoara, ci să poată circula cu biciclete, role, trotinete, skateboarduri într-un anumit interval orar: iarna între orele 20-7, iar vara între orele 21-7.

„Pentru a nu pune în pericol pietonii care circulă în zona centrală, deoarece acesta a fost argumentul principal când a fost luată decizia pentru interzicerea completă a acestor mijloace de transport, grupul de consilieri locali ai PSD consideră oportun ca în perioada 1 octombrie – 31 martie, orele în care să fie permisă circulația bicicletelor să fie 20-7, iar pe timp de vară, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie, orele permise să fie 21-7”, transmit social democrații.

Grupul PSD a depus o interpelare la Cabinetul primarului, pentru introducerea unui orar pentru circulația mijloacelor de locomoție în zonele pietonale. Vă reamintim, în 4 iulie, Consiliul Local Timișoara a interzis, pe lângă deplasările cu biciclete, și plimbările cu trotinete, role, skateboarduri, hoverboarduri sau segway-uri în zona de promenadă din Timișoara, amenzile fiind cuprinse între 200 și 800 de lei, în funcție de vârstă.

„De atunci am considerat că această hotărâre estre incompletă și parțial injustă, de aceea am fost și unul dintre consilierii locali care s-au abținut de la vot. Consider că este absolut necesar ca în Timișoara să încurajăm pe cât posibil mijloacele de transport alternative, ecologice, foarte des întâlnite și folosite în toate marile orașe din Europa. Pentru a încuraja folosirea acestor mijloace de transport, propun un amendament care să conțină un orar în care să fie permisă circulația bicicletelor”, susține Dan Idolu.

Primarul Nicolae Robu nu a văzut însă cu ochi buni propunerea social democraților și a dat aviz negativ interpelării acestora.

„Interpelarea a primit aviz negativ din partea primarului Nicolae Robu, ceea ce demonstrează reaua-credință a edilului, deoarece la momentul interzicerii circulației bicicletelor în zona pietonală, argumentul folosit de primarul Timișoarei a fost aglomerația din zonă, motiv pentru care am și propus un orar nocturn. Refuzul primarului arată nepăsarea față de bicicliști și față de solicitările legitime ale unor cetățeni”, mai spune liderul consilierilor locali PSD, Dan Idolu.

Rămâne de văzut dacă propunerea social democraților va ajunge pe mesele consilierilor locali sau va rămâne la stadiul de idee.