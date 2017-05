Primarul Robu si panica cercetarilor arheologice pe santierul Popa Sapca: Facem tot posibilul sa terminam pana la venirea iernii

În 19 mai, Nicolae Robu a lansat un atac dur la adresa arheologilor de la Muzeul Banatului, care s-au plâns că lucrările pe strada Popa Șapcă se desfășoară fără certificat de descărcare arheologică. Muncitorii au turnat beton peste câteva vestigii. Pe fir a intrat și Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, iar firma care efectuează lucrările a fost amendată cu 10.000 de lei.

Câteva zile mai târziu a venit și reacția de la conducerea Muzeului Banatului. Într-adevăr, arheologii susțineau că terenul pe care au fost găsite vestigii nu a fost descărcat de sarcină arheologică.

Robu spunea că cineva boicotează Timișoara și că va face plângere penală pentru sabotaj. Între timp însă, primarul s-a răzgândit și anunță că municipalitatea a semnat un contract cu Universitatea de Vest, pentru cercetare arheologică.

„Avem contract de cercetare arheologică, cu ținta obținerii descărcării arheologice. Sperăm că într-o lună vom putea să intrăm în forță pe toată strada Popa Șapcă. Eu consider în continuare că nu s-a justificat oprirea lucrărilor pe toată lățimea străzii, pentru că, după părerea mea de nespecialist, cercetarea se face decât aproape de ziduri. O lună se face cercetarea, contează, dar nu o fi sfârșitul lumii că întârziem cu această lună. De ce am fost atât de iritat când am văzut că apare perspectiva unor întârzieri? Eu nu aș vrea să ne prindă iarna cu lucrarea nefinalizată. O lună sau două nu contează atât de mult. Dar pot conta enorm pentru că din cauza lor este posibil să vină iarna, să nu apucăm să terminăm până la venirea iernii și atunci întârzierea ajunge să fie de jumătate de an. Facem tot posibilul să terminăm până la venirea iernii”, a declarat primarul Timișoarei.

Reprezentanții Primăriei au iscălit în cele din urmă un contract cu Universitatea de Vest, pentru „efectuarea cercetării arheologice preventive și supraveghere arheologică în perimetrul afectat de obiectivul de investiții Pasaj Popa Șapcă”. Prețul maxim pentru îndeplinirea contractului este de 80.317 lei, fără TVA, ceea ce înseamnă puțin peste 20.000 de euro.

„Perioada estimată de derulare a cercetării arheologice este de două luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, respectiv supravegherea arheologică pe toată perioada desfășurării lucrărilor de execuție aferente obiectivului de investiții Popa Șapcă. Demararea cercetării arheologice preventive are loc în maximum trei zile de la obținerea autorizației de efectuare a cercetării arheologice preventive”, se arată în contract.

Pe șantierul străzii Popa Șapcă au mai fost oprite lucrările și în luna aprilie, după ce acolo s-au descoperit fragmente din cărămidă din fortificația austriacă. Specialiștii ne spuneau că acestea îi vor ajuta să deseneze o hartă mai exactă a Cetății Timișoarei. Pe șantier nu s-a putut lucra o perioadă, cât s-a așteptat aviz de la Comisia Națională de Arheologie.

Vă reamintim, lucrările pentru lărgirea Pasajului Popa Șapcă au început mai întâi pe strada cu același nume, dar și pe Bd. Antenei, pentru că firma care a câștigat licitația primăriei încă nu a primit aviz de la CFR pentru a deschide șantierul efectiv la pasaj.

Proiectul de reamenajare a pasajului prevede lărgirea la patru benzi a străzii Popa Șapcă și a Bd. Antenei. La finalul lucrărilor ar trebui să avem câte două benzi pe sens, trotuare și piste de biciclete noi. În prezent, lățimea pasajului este de 8,5 metri, cu două benzi de circulație, iar după intervenții vor fi patru benzi, cu o lățime de 23 de metri. Se vor face și trotuare și piste pentru biciclete, pe ambele sensuri.

Lățimea carosabilului pe strada Popa Șapcă va avea 14 metri, tot acolo urmând să fie amenajate și 47 de locuri de parcare, conform proiectului. Va fi amenajată și intersecția străzii Aristide Demetriade cu Popa Șapcă și Bd. Antenei. Lățimea străzii Demetriade nu se modifică, însă în intersecție va fi amenajată o a treia bandă de circulație, pentru viraj la stânga.

Lucrările costă 24 de milioane de lei, fără TVA, adică puțin peste 6,4 milioane de euro, cu tot cu TVA. Licitația a fost câștigată de asocierea de firme SC Sylc Con Trans SRL – lider, cu SC Tableros Y Puentes SA și SC Petrucco SA.

