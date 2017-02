Prim-ministrul Grindeanu ia in calcul o persoana apolitica pentru a prelua Ministerul Justitiei

Există șanse ca la cârma Ministerului Justiției să fie propusă o persoană fără culoare politică. Premierul Grindeanu s-a întâlnit în cursul zilei de joi cu șefii Comisiei Europene la Bruxelles, pentru a discuta cu aceștia pe tema corupției și a evenimentelor din România din ultimele săptămâni.

Se pare că după o întrevedere cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, prim-ministrul Grindeanu ia acum în calcul o variantă care să rezolve situația de criză pornită de la Ministerul Justiției, prin adoptarea unor măsuri legislative care au atras critici dure atât din partea românilor cât și din partea comunității europene. Așadar, locului lăsat liber de Florin Iordache, autorul deja celebrei Ordonanțe de Urgență 13 privind grațierea și amnistia, la Ministerul Justiției ar putea fi ocupat de o persoană venită din afara sferei politice.

„Am avut discuţii în aceste zile cu mai multe persoane. În perioada următoare o să mă decid, vreau să vă spun că iau extrem de serios să propun o persoană neimplicată politic, am avut discuţii cu câteva persoane care au în acest moment un background profesional dincolo de orice contestare, care au arătat şi au făcut în acest domeniu foarte multe lucruri, continuă în aceste zile, chiar şi în week-end întâlnirile pe care o să le am cu asemenea persoane pe care le consider eligibile. Probabil la începutul săptămânii viitoare, la mijlocul săptămânii viitoare o să fac o propunere şi ar putea fi una care nu face parte din coaliţia de guvernare, adică este o persoană apolitică”, a declarat Sorin Grindeanu, citat de Mediafax.

