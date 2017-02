Presedintele Iohannis a promulgat bugetul de stat

Președintele Iohannis a promulgat atât bugetul de stat cât și legea asigurărilor sociale, însă a ținut să precizeze că Executivul trebuie să fie responsabil, având în vedere că bugetul propus de Guvernul Grindeanu se bazează pe o creștere economică pe care președintele o consideră nerealistă, precizează Mediafax.

„Veniturile la buget sunt aşa cu au spus unii optimiste, eu spun supraapreciate. Cheltuieli sunt prevăzute în sumă foarte mare. Abordarea hiperoptimistă a bugetului se poate vedea de exemplu făcând o comparaţie între veniturile la bugetul general consolidat de anul trecut şi ce se prevede pentru anul acesta unde se constată o creştere de 14% fără să fie vreo explicaţie undeva cum se ajunge la această creştere fenomenală, 14% este foarte mult pentru bugetul general consolidat (…) Totuşi am decis astăzi şi am şi făcut-o deja, am promulgat atât bugetul cât şi bugetul asigurărilor sociale. Ţara are nevoie de buget şi Guvernul care s-a angajat să execute acest buget, acum are posibilitatea să dovedească cum va face acest lucru. Pentru Guvern am un mesaj simplu în cursul acestui buget pe care tocmai l-am promulgat – cer Guvernului trei lucruri: responsabilitate, responsabilitate şi responsabilitate”, a afirmat Iohannis.

Bugetul a fost adoptat marți, 7 februarie, în plenul reunit al Parlamentului. Împotriva Legii bugetului de stat pe anul 2017 și a Legii bugetului asigurărilor sociale au votat PNL, PMP și USR.

Preşedintele Klaus Iohannis a avut o întâlnire cu șeful Executivului și cu Ministrul de Finanțe, Viorel Ștefan, după care și-a exprimat, marți, îngrijorarea legată de buget. În replică, premierul Sorin Grindeanu a spus că nu înțelege îngrijorarea președintelui, chiar dacă proiectul de buget este unul „ambițios”.

„Îngrijorarea, pe care înţeleg că a transmis-o domnul preşedinte, eu nu o împărtăşesc. E adevărat că este un proiect ambiţios şi un proiect de buget care conţiune toate măsurile pe care le avem prinse în programul de guvernare şi e normal să fie aşa. De asemenea, suntem ambiţioşi pe ceea ce înseamnă absobrţia fondurilor europene spre deosebire de anul trecut. (…) În momentul când absorbţia pe fonduri europene e zero, cum a fost anul trecut, dacă atragi şi un million de euro eşti ambiţios”, a afirmat Sorin Grindeanu.