Premierul Sorin Grindeanu a ajuns la Timisoara. Sute de oameni l-au asteptat cu aplauze la sediul PSD

România se află în aceste zile într-o adevărată criză politică, după ce liderii PSD, în frunte cu președintele partidului, Liviu Dragnea, au decis să-și desființeze propriul guvern. Pentru că premierul Sorin Grindeanu, aflat de șase luni în fruntea guvernului, nu a vrut să demisioneze, liderii PSD au decis să-i retragă sprijinul politic. Grindeanu și-a numit un prieten mai vechi, pe fostul premier Victor Ponta, în funcția de Secretar General al Guvernului. Timișoreanul social-democrat a anunțat că își dă demisia din funcția de prim-ministru doar când președintele Klaus Iohannis îl va asigura că va numi un premier nou de la PSD. Mai mult, Grindeanu i-a cerut demisia lui Dragnea.

Liderii PSD au convocat Parlamentul pentru duminică, când va fi supusă la vot moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu.

În tot acest timp, premierul exclus din PSD a venit la Timișoara în acest sfârșit de săptămână, pentru a se întâlni cu membrii partidului, având programată o ședință la ora 13. L-au așteptat în curtea sediului de partid sute de oameni, atât din Timiș, cât și din Caraș-Severin, de la simpli membri, până la consilieri locali, consilieri județeni, parlamentari și simpatizanți.

Social-democrații l-au așteptat cu aplauze pe premierul Sorin Grindeanu. Oamenii s-au înghesuit să dea mâna cu el și au strigat necontenit „Grindeanu-n PSD” și „Grindeanu premier”.

UPDATE. Sorin Grindeanu la Timișoara: Nu o să poată să mă excludă Liviu Dragnea din partid de câte ori mă voi înscrie!

Premierul le-a vorbit celor adunați în curtea sediului PSD Timiș și le-a transmis că se va înscrie în partid de ori câte ori va fi nevoie, pentru că va rămâne pesedist toată viața.

„Mulțumesc mult de tot. Am venit azi ACASĂ, pentru că am vrut să văd dacă în Timișoara, în Banat mai există oameni cărora să nu le fie frică. Și iată câți suntem azi aici, membri PSD, pentru că nu poate să decidă nimeni dacă Sorin Grindeanu, Florica Fâșie aici lângă mine, cea care în 1996 mi-a scris recomandarea de a intra în PSD, eu cred că nu poate să mă dea Liviu Dragnea afară din acest partid de câte ori voi primi recomandări. (n.r. social-democrații au început să huiduie și să strige Jos Dragnea) I-am cerut domnului Liviu Dragnea trei lucruri: 1 – să ne spună nouă, pesediștilor, celor care am câștigat alegerile, nu a câștigat o singură persoană alegerile, ci noi, toți, nu o singură persoană care încearcă să confiște acest partid și mai grav decât atât, să confiște țara. I-am cerut următorul lucru: în momentul în care își va asuma demisia pentru situația în care a ajuns PSD, eu nu mă țin de scaun. PSD trebuie să rămână acolo! Al doilea lucru: PSD trebuie să organizeze congres. Fuge de oameni, ăsta nu este președinte PSD, cel care fuge de oameni nu are cum să fie președinte. De aceea i-am cerut demisia, nu pentru altceva! Al treilea lucru: pentru că PSD a câștigat alegerile, să meargă să garanteze în fața partidului, nu în fața a 2-3-4-5 oameni, că această aventură în care ne-a aruncat nu va duce la pierderea guvernării. Nu a putut să garanteze, nu l-ați auzit să spună acest lucru, nu l-ați auzit să-și asume. Acest lucru nu este normal, e bătaie de joc la adresa tuturor! Vă rog să vă aduceți aminte, în 2016 când am pornit primii pași la alegerile locale, în Timiș, (…) am spus un lucru, pe care îl reiau: noi trebuie să fim de partea bună a istoriei, să nu ne fie rușine de ceea ce facem. Și același lucru îl transmit și astăzi și sunt mândru, credeți-mă, sunt extrem de emoționat, dar sunt mândru să văd că sunteți atâția alături de mine astăzi! Vă mulțumesc din tot sufletul!”, le-a spus premierul Sorin Grindeanu social-democraților adunați la sediul PSD Timiș.

Oamenii au strigat în continuare „Grindeanu în PSD” și „Jos Dragnea”.

„Dorința noastră este să readucem democrația în partid, asta ne animă pe toți. Asta trebuie să facem. (…) Să nu se țină decizia într-o mână de oameni. De un an de zile singura formă de conducere e acest Comitet Executiv Național. La antepenultima ședință l-au schimbat din toate funcțiile pe primarul Iașiului, penultima pe Șerban Nicolae, ultima e cu mine, probabil viitoarea va fi cu noi, toți cei de aici, din Timiș și din Banat. Așa ceva nu se poate! Nu o să poată să mă excludă Liviu Dragnea din partid de câte ori mă voi înscrie”, a completat premierul.

Pesediștii din Banat au strigat „Azi în Timișoara, mâine în toată țara”.

„De fiecare dată când va face acest lucru și mă va exclude, tot de atâtea ori o să îi transmit că eu am fost, sunt și voi fi pesedist, nu altceva! Eu am venit aici să văd dacă organizația din care fac parte, PSD Timiș, organizația care pentru prima dată a câștigat alegerile anul trecut, și localele și generalele, mai este alături de mine. Și vreau să văd astăzi dacă mergem pe acest drum care să ne ducă la ceea ce spuneam mai devreme. Prin ceea ce văd aici, înseamnă că suntem hotărâți. Haideți să ne organizăm atunci”, a mai spus Grindeanu.

UPDATE2. Grindeanu a intrat în ședința Biroului Executiv Județean al PSD Timiș

După discurs, premierul Sorin Grindeanu a făcut poze cu oamenii veniți să-și arate susținerea pentru el și apoi a intrat în ședința Biroului Executiv Județean, care are loc la sediul PSD Timiș.