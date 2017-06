Piatete cu fantani in cartierele Timisoarei, fara numar de la primarul Robu

Dacă nu se poate să avem dezinsecție în oraș, trotuare sau străzi refăcute după lucrări pentru operatorii de telefonie sau internet sau chiar piețe în toate cartierele, măcar să avem piațete pentru relaxare. Unele cu fântâni, altele fără. Locuri unde să se țină concerte, pentru că dacă nu vin oamenii la concertele organizate de primărie în centrul Timișoarei, edilul-șef vrea să ducă concertele la oameni, în cartiere.

Primul cartier unde edilul Timișoarei vrea să pună la punct o piațetă este Piața Dacia. Acolo, chiar lângă piața de legume și fructe, timișorenii au un parc unde merg să se relaxeze. Are și fântână. Ar putea avea însă un alt loc, exact ca cel din fața Școlii Generale 30 din Soarelui, cu o fântână cu jocuri de lumini.

„Unde avem locuri corespunzătoare, facem amenajări de piațete, pentru ca locuitorii din zonă să se poată bucura de tot ce înseamnă o piațetă. Or să stea pe bănci, or să aibă un susur de apă… Unde e posibil, am putea face și niște fântâni, pentru că și aerul devine proaspăt dacă este o fântână. Scopul cel mai important este să avem și un loc unde să putem organiza evenimente cultural-artistice de anvergură mai redusă și în orice caz nu la ore la care oamenii trebuie să doarmă. Să nu-și facă nimeni grijă, că nu vom organiza în mijlocul unui cartier concerte noaptea. Le vom face după-amiază, spre seară, la ore la care așa ceva este bine venit”, ne-a declarat Nicolae Robu.

Așadar, primul cartier pe listă care se pretează pentru așa ceva este Dacia. Primarul Timișoarei își dorește oricum ca anul acesta să reușească să amenajeze două sau trei astfel de piațete.

„În atenția noastră este Piața Dacia. Nu am stabilit încă toate locurile unde am vrea să facem astfel de piațete. O să facem mai multe, dar trebuie să avem locația potrivită. În acest an aș vrea să facem două, poate chiar trei. Vrem să punem bănci, să refacem pavajul sau asfaltul, de la caz la caz. Important este să nu mai fie mașini, nici parcate, nici în tranzit. De jur-împrejur vom pune copăcei, jardiniere cu flori, bănci, totul pentru a avea un spațiu aerisit, unde oamenii să se poată relaxa”, a conchis Robu.