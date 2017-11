Paturi de Terapie Intensiva si Cardiologie donate Spitalului de Copii Louis Turcanu de catre grupul ZF din Timisoara

© Foto: ZF

ADVERTORIAL. Pana in prezent, 8 paturi de ultima generatie, complet automatizate si dotate pentru terapie intensiva si cardiologie au fost donate de ZF Timisoara, care isi propune sa continue acest proiect si in 2018. De asemenea, compania s-a implicat in renovarea saloanelor anterior plasarii paturilor in zonele dedicate. In urma cu o saptamana, reprezentanti ai ZF au facut o vizita la spital, unde s-au intalnit cu medicii din cele doua sectii, au discutat despre donatia facuta si despre continuarea investitiilor pentru modernizarea celor doua sectii.