Operatii in premiera nationala pentru salvarea a doi pacienti, la Spitalul Judetean din Timisoara

Intervențiile endovasculare sunt realizate în premieră în România și vor fi realizate de doctorul Mihai Ionac și doctorul Adrian Tutelcă. Cei doi chirurgi colaborează cu doctorul Rolf Dammrau, din Germania, specializat în chirurgia endovasculară.

Primul pacient, o tânără de 24 de ani, a fost diagnosticată încă de la naștere cu sindromul May Thurner. În cazul ei, explică medicii, vena principală a membrului inferior stâng în interiorul abdomenului este îngustată. Ea a mai suferit o intervenție chirurgicală în urmă cu două luni, însă nu a fost de ajuns.

„Ulterior, medicii au decis să intervină și asupra sindromului May Thurner, intervenție care va avea loc marți. O echipa multidisciplinară de chirurgi vasculari și radiologi vor realiza corectarea acestui sindrom printr-o intervenție endovasculară, adică vor plasa un stent venos care are o construcție specială. Această operație constituie o premieră pentru țara noastră”, transmit reprezentanții Spitalului Județean din Timișoara. Ce de-al doilea pacient, un bărbat, are nevoie de o intervenție endovasculară la nivelul arterei iliace. El suferă de o boală anevrismală cu mai multe localizări. „Localizarea este deosebit de gravă, ruptura acestui anevrism putând duce chiar și la deces. Tratamentul se va realiza prin implantarea pentru prima oara în țara noastra a unei proteze special construite pentru artera iliacă (arteră din micul bazin)”, transmit cei de la Județean.