Obiecte de arta si instrumente medicale de 100 de ani donate Spitalului Judetean Timisoara

Mobilă, tablouri și chiar instrumentar medical folosit în urmă cu aproape o sută de ani au fost donate spitalului, iar toate aceste obiecte au „luat loc” deja în spaţiile Clinicii I de Ortopedie. Sunt peste 60 de obiecte de artă donate, iar dintre acestea fac parte și caricaturi, cărți și insigne.

“Toată viaţă mea am fost un iubitor de artă. Mai mult decât atât, am donat, nu numai spitalului de ortopedie, ci şi Muzeului Banatului nişte piese de pictură bănăţeană deosebită. Întotdeauna am considerat că aceste lucruri nu sunt pentru o persoană şi tocmai de aceea această idee de a dona mi-a venit de când am început să colecționez”, a spus Horia Vermeşan.

Cu obiectele de artă donate de Horia Vermeșan și alte tablouri care au mai fost donate în timp spitalului se vor pune bazele unui muzeu al donatorilor la cea mai mare unitate sanitară din Vestul țării.

“Este vorba de peste 60 de obiecte de artă, icoane, tablouri, cărţi, insigne, obiecte şi instrumente sanitare care au fost folosite în specialitatea de ortopedie, de-a lungul timpului, mai este o galerie de tablouri semnate de Popa’s. Din punctul meu de vedere este un gest de suflet şi de mare caracter”, a spus Marius Craina, managerul Spitalului Judeţean din Timişoara.

Pacienții de la Spitalul Județean Timișoara vor avea parte și de terapie prin artă. Pe holurile unității sanitare vor fi tablouri donate de diferiți oameni, care să dea un aspect mai primitor spitalului.

Și doctorul Ioan Sporea, şeful Clinicii de Gastroenterologie şi Hepatologie a Spitalului Judeţean Timişoara, a donat un tablou.

„Invitaţia noastră către colegii care vor să facă ceva de suflet, este să aleagă un tablou preferat, care să îi reprezinte, pe care să îl lase spitalului şi, până la urmă, societăţii”, a spus Ioan Sporea.