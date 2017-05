Oaia lui Daea versus Timisoara Capitala Culturala Europeana 2021

Parlamentarul PNL Alina Gorghiu este de părere că într-adevăr oaia a devenit un simbol național, dar nu pentru România, ci pentru PSD. Ea cere mai-marilor de la București să promoveze Timișoara Capitală Culturală Europeană, dar și festivalurile de la Sibiu, Cluj-Napoca sau Iași, lăsând la final oaia.

„Oaia a devenit simbol național pentru PSD. E un simbol al imaginii României, eu am crezut că este o glumă, la început. Apoi am văzut declarațiile unor miniștri și bomboana de pe colivă a fostul domnul Daea. Internetul a fost inundat de glume copioase pe acest subiect. Eu fac un apel la guvern, nu putem trata în cheie de bășcălie imaginea României. Dacă se dorește să existe programe de promovare a imaginii României, ar fi bine să plece de la Timișoara, care deja se pregătește să fie Capitală Europeană a Culturii. Avem Sibiul care a avut deja acest rol și are un festival de teatru extraordinar, avem la Cluj un festival de film de natură internațională, la Iași unul de literatură. Să lăsăm oaia la final și frunza de lângă oaie”, a explicat Alina Gorghiu la Timișoara.

Vă reamintim, ministrul Turismului, Mircea-Titus Dobre, ar fi anunțat că și-a propus să schimbe brandul turistic al României, înlocuind astfel celebra frunză a Elenei Udrea cu o oaie. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus că ideea i se pare una bună și că el este de acord, pentru că „oaia este o statuie vie”.

„Oaia este o statuie vie. Aceasta este doar o definiție. Argumentele se găsesc în străfundul analizei pentru fiecare și pentru orice loc. Uitați-vă dumneavoastră astăzi în orice parte a țării cât de frumos este acest animal pe pășunile verzi ale țării românești. Frunza o are toată lumea, dar oile ca în România nu. Lângă oaie găsești o frunză, lângă frunză nu poți să găsești o oaie”, declara Daea, întrebat de ce oaia ar trebui să fie simbol național.

Sursă foto: Facebook/UtopiaGrup