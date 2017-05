Noi nume la Rock la Mures: Sigue Sigue Sputnik si Dope D.O.D vin la Periam Port

Britanicii de la Sigue Sigue Sputnik se vor afla în premieră în România, la Festivalul Rock la Mureș, care se va desfășura în perioada 16-17 iunie la Periam Port.

„Înființată la începutul anilor ‘80 la inițiativa lui Tony James (fostul basist Generation X), trupa Sigue Sigue Sputnik a devenit un fenomen al genului, în care este vorba nu doar despre rock and roll, dar și despre look și mișcare scenică, despre efecte vizuale și multă culoare, într-un show ce va fi în premieră în țara noastră”, au anunțat organizatorii.

Al doilea nume anunțat în această săptămână este Dope D.O.D., o trupă olandeză de hip-hop care a împărțit de-a lungul vremii scena cu nume de legendă ale genului, precum Cypress Hil, Method Man, Snoop Dogg, Die Antwoord și mulți, mulți alții.

„Dope D.O.D. este o trupă olandeză de hip-hop care pune în muzică linii vocale puternice pe beat-uri agresive. Grupul este compus din MC Skits Vicious & Jay Reaper și DJ Dr. Diggles. Soundul Dope D.O.D. aduce o linie nouă de hardcore hip-hop ce îmbină stiluri clasice cu sunete electronice (dubstep, trap, drill) intr-un mix unic. După lansarea videoclipului lor de debut <<What Happened>> în 2011, cu aproape 22 de milioane de vizionări pe YouTube, cariera lor internațională a demarat. Dope D.O.D. au împărțit de-a lungul timpului scena cu Cypress Hill, Method Man, Redman, Snoop Dogg, KoRn, Limp Bizkit, Die Antwoord, A $ AP ROCKY, Onyx, Skrillex, Danny Brown etc”, îi prezintă cei de la Rock la Mureș.

Până acum au mai fost confirmați la Rock la Mureș Atari Teenage Riot, Fernanda Martins, Jinjer, Jamaram, Hamatom, Implant pentru Refuz, Haos și Basska, Centrifug, K-MEL și sMashUp. Din păcate, prezența The Exploited la Periam Port este imposibilă, deoarece vocalul trupei a suferit recent un infarct.

Pe lângă headlineri, Rock la Mureș îi va mai aduce la Periam Port pe R.O.A., Tesco Disco, Pneumatix, Jigga, Noxius, B:Hex, Real Onez, KuKila & Mc Teo, precum și trupe și artiști locali, naționali sau din străinătate: Relative (Cluj-Napoca), Grave for Sale (Timișoara), B-ton (Arad), Death Before Digital (Austria), GOT-X (Bârlad), D.O.D (Drink or Die, Serbia) dar și Kazah, Proton Blast, Kevlar, Hiper Diy A, D-pression, Muh’Fucka, H.L., D-tone, Cips Toben, Marduk, Mutu, Clarck, Fly, Jon, Braia, Toben, Colin Klix, Altered, Core Corp, Prv, Rntk, T.S.

Abonamentele Rock la Mureș se pot cumpăra online de aici sau de aici, pentru doar 75 de lei. Biletul include și camping.

Video: Youtube/Dope D.O.D.