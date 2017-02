Nemtii de la Banater Zeitung cauta si in acest an cei mai buni carnati din Banat

Ziarul de limbă germană Banater Zeitung organizează şi în acest an cunoscutul concurs „Worschkoschtprob”, prin care se caută cei mai buni cârnaţi bănăţeni. În acest an evenimentul are loc la Bocşa, joi, 9 februarie.



O tradiţie începută în urmă cu mai mulţi ani, iniţial într-un cadru restrâns, continuă şi un juriu va stabili cine este cel mai bun măcelar care face cârnaţi în Banat. Redactorii săptămânalului de limbă germană „Banater Zeitung” organizează şi în 2017 „Degustarea cârnaţilor bănăţeni”- „Worschkoschtprob”, o sărbătoare cu o tradiţie de câteva decenii pentru minoritatea germană din Banat, şi nu numai. Pentru a fi o degustare a cârnaţilor bănăţeni în adevăratul sens al cuvântului, evenimentul a poposit în ultimii ani în diferite localităţi din Banat, localităţi din judeţele Timiş şi Arad cu o puternică minoritate germană: Sânnicolau Mare, Lugoj, Sântana, Radna. Anul acesta evenimetul va ajunge pentru prima dată în judeţul Caraş-Severin. Degustarea va avea loc în data de 9 februarie 2017, ora 12, în Casa de Cultură din Bocşa Montană.

Şi în acest an Degustarea Cârnaţilor Bănăţeni cuprinde două secţiuni de concurs: producătorii privaţi (cârnaţi făcuţi în propria gospodărie pentru consumul propriu) şi firmele producătoare de mezeluri (cârnaţi produşi pentru comerţ). În acest sens, redacţia Banater Zeitung va primi mostrele de cârnaţi (câte o pereche/ participant) în seara ce precede evenimentul, începând cu ora 17, în locaţia unde o zi mai târziu va avea loc evenimentul, sau în ziua manifestării până cel târziu ora 10.30. Din motive organizatorice, produsele aduse după această oră nu vor mai putea fi înscrise în concurs.

Şi cei care vor să aducă spre degustare şi alte mezeluri pregătite în casă sunt bineveniţi. Pentru ei se va întocmi o secţiune de concurs separată, dar doar dacă se vor aduna cel puţin cinci concurenţi diferiţi pentru aceasta. Cei interesaţi să participe pot lua legătura în avans cu redacţia Banater Zeitung din Timişoara la numărul de telefon 0256/ 498 210 sau la adresa de e-mail temeswar@adz.ro. Scurt istoric Suplimentul „Banater Zeitung” (BZ) şi ziarul-gazdă „Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien” (ADZ) continuă o tradiţie veche de mai multe decenii: „Worschtkoschtprob´”/ „Degustarea cârnaţilor”, iniţiată de către redactorii ziarului „Neue Banater Zeitung” (NBZ) sub conducerea redactorului-şef Nikolaus Berwanger. „Worschtkoschtprob” a fost până în 1989 o manifestare privată şi uşor subversivă desfăşurată în interiorul redacţiei, unde cititorii din spaţiul rural bănăţean – dar nu numai – aduceau la redacţie, pentru degustare („juriul degustător” fiind redactorii) şi pentru „concurs” mostre ale cârnaţilor făcuţi în casă. Ziua desfăşurării evenimentului era publicată doar în NBZ, fapt pentru care participau doar cititori ai ziarului. Pentru ziar era un bun prilej de strângere a relaţiilor dintre redactori şi cititori. Cu peste 20 de ani în urmă, publicaţia Banater Zeitung a decis să organizeze o manifestare publică, mizând în continuare pe pasiunea bănăţenilor pentru cârnaţi. Succesul înregistrat – la fiecare ediţie au participat sute de prieteni ai ziarului – ne-a înlesnit mult organizarea în continuare a manifestării, căci numeroase firme o sponsorizează cu generozitate. Cu 15 ani în urmă, am permis pentru prima dată accesul unor firme producătoare de mezeluri, iar cu 4 ani în urmă am decis să ajungem mai aproape de producătorii de cârnaţi din Banat, dar şi de cititorii ziarului german. Astfel evenimentul a avut loc ediţiile trecute şi în Sânnicolau Mare (2012), Lugoj (2013), Sântana (2014) şi Radna (2016). „Banater Zeitung” apare de la începutul anilor 90 ca supliment săptămânal al singurului cotidian de limbă germană care apare la est de Viena, „Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien”. Echipa „Banater Zeitung”, gazda evenimentului se compune din: Werner Kremm (redactor-şef), Raluca Nelepcu (secretar general de redacţie), redactorii Ştefana Ciortea-Neamţiu, Andreea Oance, Siegfried Thiel, Balthasar Waitz şi Zoltán Pázmány (fotograf).