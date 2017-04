Ministrul Transporturilor face clasamentul seriozitatii. Romanii sunt pe primul loc

Mobilizarea firmelor care lucrează pe loturile 2, 3 şi 4 din autostrada Lugoj – Deva nu este decât parţial mulţumitoare, a declarat ministrul Răzvan Cuc. Stadiul lurărilor avansează greoi şi ar fi nevoie de o implicare mai mare a firmelor care au contract aici.

Pe Autostrada Lugoj – Deva, lotul 2, din cei 28,6 km, au fost deschişi traficului 15 km. În prezent, lucrările rămase de efectuat pe acest tronson înregistrează un progres fizic de aproximativ 60%. În cadrul vizitei, constructorul a declarat că nodul rutier de la Margina, aferent secțiunii D a autostrăzii, va fi finalizat în luna august 2017. Secțiunea E din autostradă urmează să fie relicitată din cauza necesităţii construirii ecoductului pentru mamifere mari. Legătura între lotul 2 şi 3 se va face până la finalizarea acestuia, prin DN 68 A.

Lotul 3, în lungime totală de 21,14 km este asfaltat în proporţie de 80%, iar stadiul de realizare a lucrărilor este 75%. Pe lotul 4 (22,139 km), procentul de execuţie este de 52% şi asfaltul este turnat pe 68% din suprafață. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor, pe ambele loturi, este luna decembrie a acestui an.

„Vreau să văd constructori serioși care lucrează să-și respecte termenele, care nu trag de timp căutând chichițe juridice prin care să solicite bani în plus. Iar celor de la CNAIR le cere să rezolve problemele de avize și autorizații și să nu mai aștepte să se rezolve de la sine. Vor exista penalizări pentru cine nu-și face treaba, atât pentru antreprenori, cât și pentru beneficiar. Vreau să văd deopotrivă din partea ambelor părți colaborare și eficiență. Vreau să văd termene respectate.”, a declarat ministrul Răzvan Cuc.

Oficialul a dorit să scoată în faţă faptul că singura societate românească ce lucrează aici are număr dublu de utilaje şi muncitori spre deosebire de o altă firmă, cu acţionariat străin, care efectuează lucrări pe un alt lot.

„Pe lotul 3 am fost un pic nemulțumit de mobilizare, în comparație cu lotul 4. Voi face un clasament și îl voi da presei, ca să vadă și românii exact care sunt firmele serioase în România și care vor să facă treabă. Vom vedea apoi exact, în momentul în care vin cu pretenții suplimentare și vor participa la licitații, să le arătăm exact ce au făcut și să facem un criteriu de selecție foarte atent, pentru că nu mi se pare normal să avem contracte pe autostrăzi de la anumite firme, dar dacă tot niște firme puternice, nu vin doar să subcontracteze în România anumite lucrări către firmele românești… trebuie să vină cu forța de muncă, cu know-how-ul, cu toate lucrurile pe care și le asumă că le vor pune practică”, spune ministrul.

Cuc a spus că trebuie realizate monitorizări permanente ale lucrărilor, iar cei de la Direcţiile Regionale de Drumuri şi Poduri vor trebui să efectueze chiar şi monitorizări video.

„Am fost puțin nemulțumit de evoluția lucrărilor pe un anumit tronson, în sensul că se putea o mobilizare mult mai bună și asta am cerut și constructorului. Monitorizarea o voi face atât persoanal, cât și de către DRDP Timișoara. Am cerut suplimentar și o monitorizare video a tuturor șantierelor din țară, din partea CNAIR. Nu voi tolera întârzieri, le-am spus și contructorilor. Noi suntem un partener onest și, din punct de vedere financiar, ne-am ținut promisiunile, dar nu vreau să se mai întâmple un lucru care am constatat că s-a întâmplat destul de des în trecut. Un constructor serios, în momentul în care încheie un contract, trebuie să respecte termenele. Or, termenele sunt precise, nu trebuie prelungite tot timpul și nu trebuie să cauți în contracte, cum fac anumite firme, tot felul de clauze pe care să le ataci în instanță pentru a obține costuri suplimentare”, a mai declarat Cuc.