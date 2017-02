Ministrul Transporturilor acuza de minciuna Comisia de Receptie a autostrazii Lugoj – Deva

Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor a adus acuzaţii extrem de grave membrilor Comisiei de Recepţie care s-a ocupat de lotul 2 al autostrăzii Lugoj – Deva. El a spus că cei în cauză l-au dezinformat, pentru ca ulterior să pronunţe chiar cuvântul minciună când s-a referit la aceştia.

„Pentru deschiderea traficului pe porţiunile A, B şi C a fost efectuată o vizită de inspecţie. Eu doresc să mă asigur cu ochii mei care e situaţia cu autostrada. Personal mă voi deplasa la lucrări. Nu mai stăm în birou, vom lua decizii doar de la faţa locului. Pemierul Grindeanu mi-a cerut să deblochez lotul 2. În aceste condiţii, am convocat la sediul ministerului toţi factorii implicaţi, să îmi explice care sunt problemele. Iar ei m-au asigurat că nu sunt niciun fel de probleme, decât cele birocratice. Am rezolvat problema, deci recepţia se putea face teoretic. Din păcate, am constatat că membrii comisiei, care au participat la vizită, m-au dezinformat. De aia am venit aici să mă informez personal. Pentru acţiunile lor, cei în cauză vor suporta consecinţele. Comisia a fost prezentă lunea trecută pe tronson, au apărut anumite neconformităţi, oamenii au omis să mă informeze, ei spuneau că pot deschide tronsonul. Este un lucru de neacceptat, metoda de lucru din CNAIR trebuie schimbată, fie cei care nu se pot schimba sunt liberi să plece. Nu e normal ca dezinformarea să continue”, a declarat Cuc.

Oficialul nu a pierdut ocazia să „faulteze” guvernul tehnocrat, spunând că e interesantă graba cu care Guvernul Cioloş a încercat să deschidă pentru circulaţie cei 15 kilometri de drum rapid. Totuşi, exact acel guvern nu a deschis circulaţia.

„Interesantă este graba de care au dat dovadă reprezentanţii ministerului, anul trecut, era nejustificat să deschidă din decembrie fără a lua în calcul anumite lucruri vitale. Noi am finalizat auditul de siguranţă rutieră, nu era aşa ceva. Am monitorizat terasamentele, din luna ianuarie o facem, mai mult, suplimentar, am reuşit să mărim perioada de garanţie de la 4 la 8 ani, aici a lucrat un antreprenor cu care am avut deja probleme. În acest moment, în urma inspecţiei, inclusiv împreună cu Inspecţia de Stat în Construcţii, am concluzionat că vom solicita un punct de vedere suplimentar de la un expert independent, în perioada imediat următoare Comisia pentru Recepţie se reuneşte şi va lua act de părerea expertului. Lucrările care mai sunt de executat, cei 3.200 de metri de şanţuri şi restul lucrărilor se pot face şi sub trafic, se analizează situaţia de către Comisie. Noi vrem să trimitem un mesaj extrem de clar către antreprenor: statul e un partener onest, ne aşteptăm la o reacţie asemănătoare din partea constructorilor, să nu caute alte soluţii”, a mai declarat Cuc.

Ministrul s-a ferit să mai dea un termen de deschidere ale celor 15 kilometri de autostradă, vorbind din nou despre „minciunile” celor din Comisie.

„Eu am înaintat un termen bazat pe ce au spus şefii de proiect, eu am venit aici pentru că ei au minţit. Nu înţeleg de ce să deschizi în decembrie, pentru că nu aveau anumite chestii importante rezolvate. Urmează ca expertul să transmită ce a constatat, aşa s-a stabilit în discuţiile avute. Neoficial, vă spun că se poate deschide, restul lucrărilor se pot face sub trafic. De ce nu s-a făcut nimic din decembrie, de când au fost constatate deficienţele? Nu erau condiţii meteo favorabile. Suplimentar, faţă de ce se ştia s-a facut auditul de siguranţa rutieră, plus că am prelungit garanţia la acest proiect la opt ani”, a mai declarat Cuc.

Ministrul a mai vorbit şi despre situaţia de pe lotul 4, acolo unde, pe două porţiuni, nu există nici acum autorizaţii de construcţie. El a spus că pe lotul 4 e o situaţie mult mai detaliată, nu e singurul lot unde sunt asemenea probleme şi că acestea vor fi reglementate în timp. Aflat alături de şeful său, Ştefan Ioniţă, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a anunţat că deja au fost înaintate la minister toate documentele pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie, special pentru a se debloca lucrările.

Articole pe aceeași temă:

Lotul 2 din autostrada Lugoj – Deva are numeroase probleme, inaugurarea ar putea fi amanata

Ministrul Transporturilor insista: Lotul 2 din Lugoj – Deva se deschide in aceste zile

Vineri este asteptata deschiderea lotului 2 din autostrada Lugoj – Deva. CNAIR face noi verificari

Data anuntata pentru deschidere a fost depasita. Inca nu se circula pe autostrada, intre Traian Vuia si Margina