Localnici din Darova – la prefectura. Oamenii spun ca nu-si primesc titlurile de proprietate, iar terenurile sunt suprapuse, in acte

Șapte oameni au venit marți dimineață la Instituția Prefectului Timiș pentru a cere reprezentantului Guvernului în teritoriu să facă lumină în problema pământului de la ei din comună. Aceștia spun că nu au primit titlurile de proprietate de punere în posesie, iar unii nici procesele verbale.

„A fost pământul pe tata meu, care a decedat. Am venit la cadastrul Prefecturii și mi-a spus că am fost suprapus cu terenul și mă pune înapoi pe pământul meu. Din ianuarie până în 26 septembrie nu primesc niciun răspuns. Nu am titlul de proprietate. Nu numai noi, cei care am venit aici, sunt și alți oameni din Darova. Prefectul a spus că vine subprefectul la noi și ia corpul de control. Eu am 9 hectare de teren și puțină pădure, două lanțuri, dar la Vermeș. Nu avem procesele verbale de punere în posesie. Nu pot să rezolv nimic, aceste procese verbale la jumătate din cetățenii din Darova sunt reținute la primărie”, a spus Ioan Doboșan, din Darova, localitatea Sacoșu Mare.

Conform prefectului de Timiș Eva Andreaș, care i-a primit pe oameni în audiență, săptămâna viitoare, o comisie condusă de subprefect, din care fac parte directorul cancelariei prefectului și reprezentanți ai serviciului juridic, se va deplasa la fața locului să vadă despre ce este vorba. Comisia va merge peste tot în județ, pentru a clarifica problemele de fond funciar.