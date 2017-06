Launmomentdat in parcul fermecat. Aftermovie prima zi

Noaptea, festivalul s-a mutat la after-party, în Aethernativ și Cuib d’Arte. Atmosfera a fost întreţinută de Mr. Goju, Roboțel, Alur Duvaal, Tudor, Zero și Inflex. Petrecerea de vis de la piscină organizată de Undertheivy, a ținut publicul la dans sub iederă până dimineața, având ca și invitați pe jozif și Dargo.

Astăzi, programul muzical continuă alături de Sandrino, Dubapest Hifi, Mighty Boogie, Punu, Von bruber și High Kulture. Să nu uităm că tot astăzi, între orele 14:00 și 17:00, facem discotecă la stand-ul Vinilotecii, care va găzdui artiștii Mihu, Silvana și OCVCP. Scena este dedicată vinilurilor, iar publicul este invitat să descopere muzică bună.

Pop-Up Store și Zona Tech încep de astăzi și se desfășoară de la ora 14:00 până la ora 18:00. Pop-Up Store-ul prezintă un spațiu de expoziție pentru 21 de artiști locali. Zona Tech este realizată de Plan Zero, The Hub și Well Played, fiind dedicată inovației tehnologice. Plan Zero ne va arăta cum funcționează o imprimantă 3D, un harmonograf și roboțeii dansatori. The Hub și Well Played pregătesc spațiul pentru jocuri video, punând la dispoziția publicului playstation, Xbox și virtual reality.

Atelierele de astăzi încep de la ora 14:00 și sunt organizate de Azvârlirea – jocuri și frisbee, Bicicle Teme – atelier biciclete, Alimeria – cursuri de olărit pentru copii și adulți, UVT – ateliere de creație.

Cinemobilul împreună cu Hamacele Beeswings au pregătit pentru seara aceasta filmul transilvănean Usturoi (2014), de la ora 21:30, în Parcul Poporului.

Spectacolele de astăzi sunt de teatru și dans. Teatru Labirint Asylum a pregătit un show experimental-senzorial, care va începe de la ora 16:00 până la 18:00. La noapte, Teatru Auăleu prezintă spectacolul Men Sana in Corporatist Sano, care începe de la ora 23:00. Unfold Motion susține un spectacol de dans contemporan, muzica fiind întreținută de Armies.

Din păcate, astăzi nu se vor mai organiza after-party-uri în Aethernativ și Cuib d’ Arte. Locația nefiind potrivită pentru astfel de manifestări, iar pe artiști îi puteți găsi astăzi, între orele 17:00 și 23:00, în Parcul Poporului.