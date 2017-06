Jungla urbana revine in alt colt al Timisoarei. Cititor tion: M-am saturat sa depun sesizari, ne mananca serpii

Un cititor tion.ro susține că în această primăvară, împreună cu alți timișoreni cu spirit civic, a curățat un spațiu verde de pe strada Dumitru Jugănaru. A reușit cu greu să-i convingă pe cei din primărie să înlocuiască două bănci degradate și două coșuri de gunoi. Iarba a crescut însă la loc, iar omul spune că a făcut mai multe sesizări municipalității, dar nu a fost băgat în seamă.

„În primăvara acestui an am demarat o campanie de sensibilizare a cetățenilor Timișoarei cu privire la murdăria/mizeria și indiferența noastră și a autorităților locale la adresa orașului. Inițiativa «Timișoara murdară» de pe Facebook a dat roade și ne-am strâns o mână de oameni care am curățat spațiul verde și parcarea de pe strada Dumitru Jugănaru nr. 1. Cu mari insistențe, am reușit să determinăm autoritățile să schimbe cele două băncuțe și cele două coșuri de gunoi. Din «păcate», spațiile verzi sunt locuri vii, unde, mai ales vara, crește iarba, iarbă ce trebuie tăiată de către administratorul acelui spațiu verde. Așa arată acum, în 14 iunie 2017, acest spațiu îngrijit de Primăria Timișoara. Eu m-am săturat să depun sesizări la toate direcțiile din primărie și la Poliția Locală, până intervin ei ne mănâncă șerpii, la propriu, în acest spațiu verde”, ne-a scris cititorul nostru.

De cealaltă parte, primarul Timișoarei susține că s-a intervenit în oraș, dar ploile din ultima perioadă au ajutat vegetația să crească.

„S-a intervenit. Au fost foarte multe ploi și vegetația a crescut extraordinat de rapid, de viguros în această primăvară. E adevărat, și eu am văzut zone în care era cazul să se fi intervenit”, a explicat Robu.

Vă reamintim, la începutul lunii, un alt timișorean a semnalat un loc unde jungla a pus stăpânire pe oraș, chiar pe pista de biciclete de pe malul Begăi, de lângă Podul Modoș, unde bălăriile crescuseră la aproape trei metri. Reprezentanții Direcției de Mediu din primărie s-au mobilizat imediat și au trimis o armată de muncitori să cosească.

Articole pe aceeași temă:

Jungla urbana la Timisoara. Slalom printre balarii pe pista de biciclete de pe malul Begai