Jungla urbana la Timisoara. Slalom printre balarii pe pista de biciclete de pe malul Begai

Timișoreanul care a postat filmulețul pe rețeaua de socializare îl întreabă pe primarul Nicolae Robu dacă este bine în confortul din birou și îi transmite că la el în zonă nu e prea frumos, pentru că are parte de o adevărată junglă urbană, invadată, desigur, de căpușe, pentru că municipalitatea nu face nici dezinsecție și dezinfecție, neavând contract cu o firmă care să presteze aceste servicii.

„Ne aflăm pe malul canalului Bega, în apropierea celebrului Pod Modoș. Suntem pe malul apei sau, mai bine zis, pe malul junglei. Fosta pistă de bicicletă se numește acum «Jungle Bicycle». Mergând cu bicicleta pe aici ne oprim în junglă, domnule primar. Cine este responsabil de toate acestea? Dacă ar fi trăit regretatul Johnny (n.r. Johnny Weissmüller), i-ar fi părut rău că nu a făcut filmările filmului Tarzan aici, ci a trebuit să meargă în America. Că doar stătea aproape, aici în Freidorf. Un băț de piscuit are 2,40 metri, tufa are undeva la 2,80. Uitați-vă ce junglă are această pistă de biciclete! Și atunci noi i-am schimbat numele în «Jungle Bicycle», dragul meu primar, pe care te-am votat și eu, și familia mea”, a comentat timișoreanul care a filmat jungla urbană de pe malul Begăi.

Filmulețul postat pe Facebook nu mai are nevoie de nicio descriere.