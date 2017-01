Investitii in scolile Timisoarei, in 2017: se fac primele renovari majore la CNB, Moisil si Gen. 30 vor avea corpuri noi

În noul an se vor face investiții serioase în Colegiul Național Bănățean, după ce consilierii locali au decis ca primăria să cumpere campusul CNB de la Ordinul Călugărițelor de Notre Dame, contra sumei de 4,6 milioane de euro, banii urmând să fie dați în rate, pe durata a trei ani.

Pentru alte instituții școlare vor fi ridicate corpuri noi: Moisil, Școala Generală nr. 30, Școala Generală 16 sau chiar CNB, care va avea un bazin de înot în locul fostei Grădinițe PP14.

„Sunt foarte multe lucruri care urmează să se întâmple în 2017. Avem câteva extinderi, pentru a elibera din presiunea uriașă pe care o avem pe zona școlilor centrale de foarte bună calitate și unde, din cauza legislației, este o mare aglomerație de copii și unde investim, dar avem în continuare proces educațional în două schimburi. Vorbim despre extinderi, în continuare, la Moisil, în zona Doja, unde mai construim niște corpuri, pentru că nu facem față presiunii părinților și copiilor, avem reabilitarea completă a Școlii gimnaziale din Piața Bălcescu, la Moisil, liceul este într-o stare bună, mai avem și extindere la Școala Generală 30, cu două corpuri, este foarte aglomerată, dar și extindere la Școala Generală nr. 16, pe care o vom face din buget local și care intră în curând în licitație, cu încă un corp de P+2. Avem, de asemenea, de îndată ce semnăm contractul cu Episcopia, intervenții de investiții la Colegiul Bănățean, pe care trebuie să le realizăm într-un timp relativ scurt. Acolo avem deja în licitație pentru proiectare un bazin de înot pe fosta Grădiniță PP14 și o sală multifuncțională, este fosta grădiniță de lângă CNB”, a explicat, pentru tion.ro, viceprimarul Dan Diaconu.

Acestea sunt, potrivit autorităților locale, cele mai importante intervenții programate pentru 2017, însă investiții vor fi făcute în toate școlile și în toate grădinițele din oraș, susține edilul.

„Noi continuăm programul de reabilitare a școlilor și vom insista din nou foarte mult pe școala duală și pe promovarea școlii profesionale în cel puțin două centre importante, în care am investit mult și în 2016: în Liceul Electrotimiș și în Liceul Ferdinand. La Electrotimiș am renovat mare parte din școală, vom renova și căminul, cantina este și ea refăcută. La Ferdinand am investit în 2016 în cantină și în renovarea școlii și este în licitație de execuție atelierul școală pe care îl realizăm împreună cu câteva companii foarte mari din Timișoara, multinaționale. Este un model care va deveni bună practică în întreaga Românie”, a completat Diaconu.

În noul an s-ar putea face și pași importanți pentru ridicarea Campusului Lenau din zona Oituz, dar și pentru reabilitarea Liceului Ungureanu.

„Sunt foarte multe lucruri care urmează să se întâmple în 2017. Ele țin puțin și de cazul în care linia de fonduri europene aferente va fi deschisă. Noi avem câteva proiecte importante, de mare valoare. Vorbim despre Campusul Lenau din zona Oituz, în valoare de 10 milioane de euro, care are SF și PT realizate, cred că are și autorizație de construcție. Mai trebuie să se deschidă linia de finanțare. Conform ghidului, atât cât avem noi acces la el, este un proiect eligibil pentru finanțare europeană. Avem, de asemenea, reabilitarea Liceului Ungureanu – 5 milioane de euro, mergem tot în zona de bani europeni”, a conchis viceprimarul Timișoarei.

Articole pe aceeași temă:

Consiliul local a decis: primaria plateste rate pentru Colegiul Banatean. Prima e de aproape 400.000 de euro

E oficial! Primaria Timisoara cumpara Colegiul National Banatean

Primaria Timisoara a cumparat campusul Colegiului National Banatean, cu aproape 5 milioane de euro