Intai dublam calea ferata in Timisoara, iar apoi facem metrou. Planurile CFR

Primarul Timișoarei s-a întâlnit săptămâna trecută cu proiectanții angajați de CFR să facă proiectul pentru dublarea liniei de cale ferată pe teritoriul Timișoarei. Municipalitatea va da o mână de ajutor CFR la intersecții.

„Am discutat cu proiectanții angajați de CFR pentru extinderea liniei ferate actuale cu încă una, deci dublarea ei. Evident, în ceea ce ne privește, este important cum se va face lucrul acesta. Cel mai important este cum vor fi gestionate intersecțiile cu străzile care traversează linia de cale ferată. Am convenit asupra unor soluții care sunt foarte bune pentru Timișoara. CFR face tot ceea ce poate până la nivelul maxim al fondurilor pe care CFR le poate obține și eu m-am oferit să facem și cu bani de la bugetul local. Nu facem lucruri care la anul să fie desființate”, ne-a explicat Robu.

Edilul-șef susține că nu cunoaște mai multe detalii despre proiect, dar planurile oficialilor CFR sunt să dubleze efectiv linia de cale ferată în capitala Banatului.

„Nu știu exact de unde va începe, dar în orice caz va fi dublată pe toată porțiunea de traversare a Timișoarei. Așa cum am spus de la bun început, introducerea în subteran a liniilor de cale ferată este un proiect de perspectivă. Dublarea liniei se va face în perioada următoare, CFR vizează pe reorientarea unor fonduri europene, care erau destinate pentru ceva și nu pot fi folosite, înspre proiectul lor. Cei de la CFR au spus că au certitudinea unei finanțări europene de un anumit nivel. CFR nu poate să stea pe loc. Eu am spus de la bun început că într-o bună zi, nu știu când, nu primăria, dar cineva va duce liniile în subteran. Ei au aprobat studiul de prefezabilitate, nu am mai discutat acum pentru că nu au bani suficienți să facă așa ceva. Sumele pe care le au le permit să facă dublarea liniei, le permit să facă anumite treceri la intersecția cu străzile importante ale Timișoarei și atât”, a precizat primarul.

Municipalitatea va investi bani frumoși în acest proiect, la pasajele peste sau pe sub calea ferată, cum ar fi Solventul.

„Unele pasaje o să le facem noi. O să vedem, din estimările de cost ale proiectanților CFR, cu ocazia elaborării studiului de fezabilitate, pe care pasaje sau «subpasaje» le face CFR în cadrul acestui proiect și pe care le vom face noi. Cele pe care le avem rămân așa cum sunt, dar noi vom face Solventul, este un lucru stabilit, mergem mai departe cu proiectul. Ei sunt în faza finală a studiului de fezabilitate, noi ne-am întrunit de fapt în Comisia de Circulație, să analizăm, din punct de vedere al traficului din Timișoara, ce impact are proiectul lor și să le dăm în final avizul”, a conchis Robu.

Este pentru prima dată când se discută concret despre proiectul CFR privind dublarea liniei de cale ferată în Timișoara.

Ideea ducerii în subteran a liniilor de cale ferată care traversează la ora actuală Timişoara a fost pentru prima dată expusă de primarul Nicolae Robu în urmă cu mai bine de patru ani, context în care edilul a vorbit şi despre introducerea transportului cu metroul. Planul ar cuprinde şi realizarea unui bulevard nou-nouţ la suprafaţă, pe locul actualelor linii de tren.

„Asta e soluţia – liniile de cale ferată trebuie să fie duse în subteran. Cu această ocazie se va realiza şi o conexiune tip metrou între câteva puncte cheie ale oraşului nostru: Gara de Nord, zona mall, Gara de Est, aeroportul, toate pot ajunge să fie legate şi se va putea face repede şi la preţuri convenabile aşa ceva. Sunt acele utilaje cârtiţă care străpung munţii, merg pe sub mări, pe unde vrei”, explica primarul Timișoarei în anul 2013.

În luna octombrie a anului 2015, consilierii locali au aprobat studiul de prefezabilitate pentru reconfigurarea traseului de cale ferată din oraș și construirea unui tunel de 10 kilometri. Primăria a plătit peste 32.000 de euro pe studiu.

Articole pe aceeași temă:

Metroul din Timisoara a ratat statia Planul Juncker

CFR vrea dublarea liniei de cale ferata in Timisoara, un inginer propune desfiintarea ei, Nicolae Robu vrea s-o ingroape

Un prim pas pentru metrou in Timisoara, mergem inainte cu studiile. S-a votat tunelul de 10 kilometri!

Timisoara peste 10 ani? Metropola cu metrou, in viziunea primarului

Primarul Timisoarei doreste metrou care sa lege Gara de Nord de aeroport