Instalatie video: Julian Rosefeldt Asylum

Vernisajul expoziției va avea loc miercuri, 7 iunie, de la ora 19.00 la Halele Timco (Str. Circumvalațiunii 8-12, Timișoara).

Cele nouă filme pe 16mm, prezentate într-o mișcare lentă a camerelor vor aduce în fața vizitatorilor nouă grupuri etnice care efectuează ritualic munci clișeizate și lipsite sens și care amintesc de mitul lui Sisif. Protagoniștii sunt prezentați în grupuri, lipsiți de individualitate, reprezentând de fapt receptarea generală a „celuilalt”. Un subiect mereu actual – imigranții, un subiect abordat din unghiuri diferite, dintr-o perspectivă artistică.

Julian Rosefeldt (n. 1965) este un artist vizual german care trăiește și lucrează în Berlin. Lucrările sale sunt filme și video-instalații elaborate, cu un vizual opulent, adesea prezentate sub formă de proiecții panoramice, pe canale multiple, într-o gamă largă de stiluri, de la documentar la narațiunea teatrală. Creațiile lui reflectă fascinația artistului pentru realitatea cotidiană și stereotipiile, clișeele și repetițiile inconștiente care inundă cultura populară. Filmele și instalațiile lui includ Manifesto (2016), The Creation (2015), Deep Gold (2013/2014), My Home Is a Dark and Cloud-Hung Land (2011), American Night (2009), The Shift (2008), The Ship of Fools (2007), Lonely Planet (2006), Requiem (2007), The Perfectionist (2005), Stunned Man (2004), The Soundmaker (2004), Trilogy of Failure (2004/2005), Asylum (2001/2002). Datorită prezenței pregnante în muzee și festivaluri din întreaga lume, lucrările lui Rosefeldt sunt incluse astăzi în colecții de renume, precum cele deținute de Neue Nationalgalerie din Berlin, Saatchi Gallery din Londra sau MOMA din New York.

La deschiderea expoziției de la Timișoara vor lua cuvântul Dan Diaconu, viceprimar al municipiului Timișoara, Lydia Korndörfer, Studio Manager @ Julian Rosefeldt și Mona Isabela Petzek, director al Centrului Cultural German Timișoara.

Expoziția poate fi vizitată până la data de 4 iulie, de marți până duminică, între orele 17.00 – 20.00.

Evenimentul este organizat de către Centrul Cultural German Timișoara, Primăria Municipiului Timișoara, Consiliul Local și Goethe Institut și se află sub egida Zilelor Culturii și Economiei Germane din Banat.

