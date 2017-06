Initiativa Timisoara ii cere presedintelui Iohannis un premier cu principii

În această depeșă, reprezentanții federației îi cer șefului statului să „numească un nou prim-ministru doar sub rezerva asumării unor principii de guvernare privind independența justiției și continuarea luptei anticorupție, reforma legislației electorale, guvernarea deschisă și menținerea direcției euro-atlantice a României.”

Scrisoarea este inițiată de „grupuri civice constituite în ultimii ani ca reacție la corupția politică și populism” din toată țara și reprezentanți ai societății civile din Timișoara.

În scrisoare, inițiatorii demersului îi cer președintelui României să numească un nou prim-ministru doar sub rezerva asumării publice de către acesta a mai multe principii, printre care: „Garantarea independenței justiției și renunțarea la orice demers, legislativ sau de altă natură, menit să vulnerabilizeze lupta anticorupție, incluzând dezincriminarea infracțiunilor de corupție în serviciu, reducerea pedepselor pentru acte de corupție, grațieri colective sau amnistie; Îngrădirea accesului, respectiv demiterea persoanelor condamnate penal pentru infracțiuni de serviciu, numite politic de către Guvern în funcții de consilieri, asistenţi, şefi de cabinet ai membrilor guvernului etc, și aplicarea cu stricteţe şi fără excepţii pentru funcţionarii publici din toate clasele şi nivelurile a incompatibilităţilor prevăzute în art. 54 lit. h-j din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici; Reforma legislației electorale și a finanțării partidelor politice în sensul liberalizării și transparentizării competiției politice în termen de maxim un an; Revenirea la două tururi de scrutin pentru alegerea primarilor și a președinților de consilii județene; (…) Continuarea și întărirea parteneriatului strategic cu SUA; Integrarea și mai profundă în Uniunea Europeană, inclusiv adoptarea euro ca monedă imediat ce economia României va fi compatibilă cu zona euro şi adoptarea cât mai urgentă de măsuri în vederea realizării unei astfel de economii, bazată pe principiul dezvoltării durabile”, scrie în scrisoarea care va fi trimisă președintelui României.

Inițiatorii demersului solicită ca președintele să organizeze o serie de consultări, inclusiv cu societatea civilă, înainte de a numi un nou prim-ministru.

Cine dorește, poate susține cu semnături aceste doleanțe aici. Scrisoarea și semnăturile vor fi trimise președintelui României. Aici, de altfel, puteți citi și textul integral al scrisorii.

Pe lângă alte organizații din țară, scrisoarea este asumată și din Inițiativa Timișoara, formată din Activ Civic, ACUMA, Ariergarda, Asociația ARAS – filiala Timișoara, Asociația Culturală Diogene, Asociația SPICC, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, LGBTeam, Pieces of Heaven, Yacht Club Timișoara.

