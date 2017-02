Inchirierea unui microbuz 8+1 locuri – solutia ideala pentru transportul grupurilor de persoane

ADVERTORIAL. Exista o solutie de transport perfecta pentru orice calatorie individuala sau de grup. Pentru grupurile mici, de pana la cinci persoane, de exemplu, masina personala sau o masina inchiriata poate fi cea mai indicata optiune. Pentru grupurile de pana la opt persoane, care calatoresc in interes personal sau in interes de serviciu, in tara sau in afara tarii, inchirierea unui microbuz este solutia optima, din cel putin cinci motive: cost avantajos, flexibilitate in stabilirea itinerariului, confort, siguranta, posibilitatea pasagerilor de a calatori impreuna.

De ce sa inchiriezi un microbuz 8+1 locuri pentru transportul grupurilor de persoane? Grupurile de persoane, fie ele familii numeroase care merg in vacante, angajati care se deplaseaza in scop de business sau elevi/studenti care calatoresc spre obiective turistice, au nevoie de solutii de transport care sa le ofere confort, siguranta, flexibilitate. Inchirierea unui microbuz ofera toate aceste beneficii plus garantia unui cost accesibil. Unde poti gasi cele mai avantajoase oferte pentru inchirieri microbuze in Timisoara? In general, companiile din categoria rent a car au in flota microbuze care pot fi utilizate pentru transportul grupurilor de persoane. Insa, daca esti in cautarea unei oferte personalizate pentru a planifica o deplasare de grup, nu ai nevoie de o simpla companie de inchirieri auto, ci de un partener de incredere atat pentru persoanele fizice, cat si pentru companiile care au nevoie de solutii profesioniste pentru transportul grupurilor de persoane, precum Novum Car Timisoara (www.inchirieriautonovum.ro, www.novumtimisoara.ro). Asigura-ti cele mai bune conditii de confort, siguranta si flexibilitate, folosind serviciile de inchirieri microbuze 8+1 de la Novum Car Timisoara! Este avantajos sa apelezi la serviciile de inchirieri microbuze oferite de Novum Car deoarece fiecare oferta este personalizata in functie de nevoile fiecarui client, astfel: • Microbuzele pot fi inchiriate fara sofer sau cu sofer profesionist, cu experienta, astfel incat calatoriile sa se desfasoare in siguranta. • Microbuzele pot fi inchiriate pentru deplasari scurte sau pe distante lungi, in tara sau in strainatate, cu posibilitatea de a alcatui un itinerariu flexibil atat in ceea ce priveste traseul (alegerea rutei preferate de client), cat si in ceea ce priveste timpul (orar pentru porniri, pauze). • Microbuzele pot fi alese dintr-o flota vasta de microbuze de 8+1 locuri din care fac parte cele mai cunoscute modele Opel Vivaro, Renault Trafic si Ford Custom. Pentru respectarea sigurantei tuturor celor care calatoresc cu microbuze inchiriate de la Novum Car, modelele date spre inchiriere sunt noi, fabricate in perioada 2013-2016 si au toate dotarile necesare pentru a asigura confortul calatorilor: geamuri electrice, airbaguri, CD Player si aer conditionat. Totodata, costul transportului unui grup de persoane cu un microbuz inchiriat de la Novum Car Timisoara este cu mult mai avantajos decat costul biletelor de transport achizitionate individual pentru fiecare pasager in regim de transport feroviar sau aerian. Pentru a garanta cele mai profitabile costuri de inchiriere, Novum Car detine cea mai mare flota de microbuze 8+1 locuri, economice din punctul de vedere al consumului, astfel incat sa poti gasi de fiecare data solutia de transport potrivita pentru orice buget de deplasare. Alege cea mai potrivita oferta pentru inchirierea unui microbuz destinat transportului de grupuri de persoane apeland la Novum Car Timisoara (telefon: 0040 256 499 579, e-mail: contact@inchirieriautonovum.ro) si bucura-te astfel calatorii in care confortul si siguranta ta sunt puse pe primul plan.