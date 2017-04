Inca doua nume tari la Exit Festival: Jason Derulo si Roisin Murphy se alatura line-up-ului

Exit Festival are loc în perioada 5 – 9 iulie, la Cetatea Petrovaradin, din Novi Sad, Serbia. Printre headlinerii din acest an se numără The Killers, Liam Gallagher, Years & Years, Rag’n’Bone Man, Jake Bugg, Hardwell și nu numai. În total vor urca pe cele peste 20 de scene ale festivalului sute de artiști.

Mai mult, anul acesta mai vin la Festival Jason Derulo și Roisin Murphy.

„Artist american de super succes, responsabil pentru un sir lung de hit-uri, Jason Derulo va aduce cu sine un party de neuitat pentru sâmbătă seara, pe 8 iulie, pe scena principală. Cu 11 single-uri ce au obținut discul de platină și s-au vândut în peste 50 de milioane de exemplare, strângând peste trei miliarde de vizualizări și ascultări pe YouTube, cu un număr de peste 20 de milioane de fani pe social media, Derulo este unul dintre starurile de top ale momentului, la doar 27 de ani! Albumul său «Tattoos/Talk Dirty» a inclus cinci single-uri de platină, lucru reușit în ultimii ani doar de artiști precum Beyonce, Drake, Taylor Swift si Rihanna!”, au transmis organizatorii.

De asemenea, Roisin Murphy are și ea un palmares impresionant.

„A obține discul de platină este un lucru binecunoscut și de diva muzicii secolului 21, Roisin Murphy, aceasta venind să încânte publicul de la EXIT la o zi după Jason Derulo, aducând cu sine cele trei albume lansate în ultimii trei ani! Solista de la Moloko are un număr impresionat de hit-uri în catalog, pe care reușește să le pună în scenă în cel mai spectaculos mod cu putință în show-urile sale live care sunt de fiecare dată impecabile”, mai spun cei din echipa Exit Festival.

Din line-up-ul Exit mai fac parte: The Killers, Liam Gallagher, Years&Years, Rag’n’Bone Man, Jake Bugg, Paul Kalkbrenner, Hardwell, Solomun b2b Dixon, Hardwell, Jamie Jones, Alan Walker, Lost Frequencies, Faithless DJ Set, The Damned, Duke Dumont, Robin Shulz, Foreign Beggars, Hot Since 82, Noisia, Outer Edges, Discharge, Destruction, Arkona, Recondite, Dax J, Function, Antigone b2b Francois X și mulți alții. Alte nume vor fi anunțate în curând.

Detalii despre bilete găsiți aici.