Ia romaneasca va fi vedeta, sambata, in actiunea celor de la Verde pentru Biciclete

Aflat la cea de-a treia ediție, acest eveniment are rolul de a readuce în discuție frumusețea portului românesc. Ia românească, costumul popular și elementele componente au inspirat an după an designeri internaționali. Portul românesc este mai actual ca niciodată și poate fi integrat în viața de zi cu zi, întocmai precum mersul pe bicicletă se dorește a fi un stil de viață.

Conceptul „Ia românească pe Bicicletă” a venit natural, văzând că o sumedenie de participante la pedalările Verde pentru Biciclete au ales această componentă vestimentară tradițională. Deoarece în acest an se sărbătorește Ziua Internațională a Iei, sâmbătă, organizatorii au ales să schimbe ziua obișnuită a întâlnirilor. Bicicliștii iubitori ai vestimentației tradiționale românești se vor prezenta pe platforma Timco, începând cu ora 10:30. Ca de obicei, se vor distribui stickere „Și eu susțin Verde pentru Biciclete” și numere de bicicletă, plus câteva surprize pentru cei prezenți. Va avea loc o expoziție de fotografii în premieră a Asociației „Prin Banat”, iar partenerii sportivi vor susține o sesiune de încălzire…specifică!

Sunt pregătite numeroase premii pentru participanții la eveniment din partea sponsorilor și partenerilor: cea mai frumoasă ie, cel mai frumos costum popular/tradițional, cea mai veche ie, cea mai frumoasă apariție feminină și cea mai frumoasă apariție masculină.

De la ora 11:30 se va parcurge următorul traseu: Platforma Timco – Calea Circumvalațiunii – Calea Al. I Cuza – Piața Mărășești – Str. Oituz – Piața Ionel I.C.Brătianu – Bulevardul Take Ionescu – Str. Simion Bărnuțiu – Str. Gheorghe Adam – Str. Imbroane – Muzeul Satului Bănățean.