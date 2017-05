Finala campionatului la rugby: Baia Mare e favorita, dar Timisoara are avantajul moral de partea ei

Deşi în acte director tehnic, dar de facto antrenor al echipei bănăţene, Chester Williams spune că formaţia adversă este în acest moment principala pretendentă la titlu, dar că echipa sa s-a antrenat bine şi că are şansă la victorie.

„Mă bucur că jucăm acest meci cu rivalii noştri. Baia Mare sunt favoriţi, dar noi ne-am pregătit bine înaintea finalei. Ne-au învins în ultimele meciuri, acum sper ca planurile noastre să aibă succes, noi trebuie să ne vedem de problemele noastre”, a declarat directorul tehnic sud-african al formaţiei timişorene.

Duşan Filipaş, vicepreşedintele clubului bănăţean, insistă că Timişoara are avantajul moral de a fi bătut formaţia maramureşeană în toate finalele de până acum, dar că băimărenii rămân favoriţi.

„Cei de la Baia Mare sunt favoriţi în această finală, ei au la dispoziţie întreaga echipă. Dar, cred că Baia Mare are un mic handicap mental. Timişoara are 7 – 0 la finalele disputate din 2011 împotriva lui Baia Mare, nu am pierdut nicio finală împotriva lor. Cred că au acest blocaj şi sper ca la sfârşitul zilei de duminică să rămânem neînvinşi în finalele disputate împotriva lor”, a declarat Duşan Filipaş, vicepreşedintele Timişoara Saracens.

Căpitanul Vasile Rus este conştient de importanţa acestei întâlniri şi consideră şi el că adversarul este favorit în acest meci.

„Ne aflăm în faţa celui mai important meci al sezonului, e finala campionatului. Cei de la Baia Mare pleacă oarecum din postura de favorită pentru că ne-au bătut la ei acasă. E o atmosferă foarte bună, toată lumea e concetrată pe joc, pe faptul că trebuie să câştigăm acest meci. Fără o atmosferă bună şi fără concentrare nu putem juca şi câştiga. De aceea, la echipă e una dintre cele mai bune atmosfere de anul acesta. E o finală pe care trebuie să o câştigăm, noi avem un palmares bun împotriva lor”, a subliniat Vasile Rus, căpitanul echipei timişorene.

Deloc surprinzător, meciul nu va mai fi arbitrat de o brigadă străină, aşa cum a fost cazul semifinalei cu Steaua, când nimeni nu a avut nimic de obiectat, chiar dacă anumite faze ar fi fost interpretabile. Duşan Filipaş a declarat că pentru o brigadă străină e nevoie de acceptul ambelor părţi şi echipa adversă nu a fost de acord cu aşa ceva. În consecinţă, la centrul partidei se va afla „veşnicul” Vlad Iordăchescu, unul dintre cel mai puţin apreciaţi arbitri de către fanii timişoreni.

Partida dintre Timişoara Saracens şi FCM Baia Mare are loc duminică, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucureşti, de la ora 19, fiind televizat pe Dolcesport.