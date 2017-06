Fetele de la BC SCM Timisoara urca in prima liga, la doar noua luni de la infiintare

Bătălia pentru antrenamente și meciuri se va încinge rău de tot la Sala „Constantin Jude”. Weekend-ul precedent a adus două noi echipe în prima ligă, este vorba de Timba la baschet masculin, respectiv SCM Timișoara la baschet feminin. Fetele formației înființată doar acum nouă luni au jucat la turneul de calificare și au reușit să obțină biletele pentru prima divizie. Echipa a fost învinsă de Alba-Iulia în primul meci, dar a învins Rapid și Agronomia București în următoarele două. Cele două succese le-au adus timișorencelor biletele spre elita baschetului feminin românesc.

„După un început greoi de turneu, în care nu ne-am regăsit, iar echipa din Alba-Iulia cred că a făcut meciul sezonului, vineri, contra noastră, am reușit să mobilizăm fetele pentru a câștiga în special partida cu Rapidul, o echipă foarte bună, partidă care a fost vitală. Astăzi, mai ales după pauză, a fost un galop de sănătate, pentru că atunci când ne merge jocul avem multe soluții, oricare baschetbalistă poate fi periculoasă pentru adversari”, a declarat Tiberiu Ondreikovics, director tehnic al timișorenilor.

„Am pornit acest proiect destul de târziu, acum nouă luni. Cu două săptămâni înainte de începerea campionatului nu știam dacă vom exista. Ne-am dorit foarte mult construirea unei echipe și am reușit să sensibilizăm Primăria să accepte acest proiect. Am avut un parcurs destul de greu la început, când am jucat numai cu junioare și am așteptat perioada de transferuri pentru a aduce baschetbaliste mai experimentate. Aveam obiectivul promovării clar impus și iată că astăzi l-am atins”, a declarat și Veronica Gavrilă, antrenor BC SCM Timișoara.