Ellie Goulding, Of Mice and Men, Imagine Dragons, Linkin Park si altii, pe scena la Volt Festival

Evenimentul are loc în perioada 27 iunie – 1 iulie, la Sopron, în Ungaria.

Volt Festival a fost înființat în 1993, de aceeași echipă managerială care se ocupă de Sziget Festival. De atunci festivalul a crescut tot mai mult de la un an la altul. În prezent evenimentul adună aproximativ 100.000 de vizitatori la fiecare ediție, având circa 10 scene și sute de artiști invitați.

Volt este cunoscut pentru line-up-ul său colorat care aduce laolaltă trupe și artiști de toate genurile. Organizatorii festivalului nu au făcut excepții nici anul acesta și au pus la cale un program pentru toate gusturile. Până acum au fost anunțați: Ellie Goulding, Enter Shikari, Fritz Kalkbrenner, Hernan Cattaneo, Imagine Dragons, Jess Glynne, Knife Party, Linkin Park, Lost Frequencies, Martin Garrix, Of Mice and Men, Pendulum live, Sigala, The Cult, The Devil Wears Prada și Years & Years.

Detalii despre prețurile abonamentelor pot fi găsite aici.

Sursa foto: Facebook/VoltFesztival