Economia timiseana este dominata de capitalul strain

Capitalul românesc deţine puţin peste o treime din totalul companiilor din judeţul Timiş, arată cea de-a doua ediţie a analizei „Capitalul Românesc”, realizată de Patronatul Investitorilor Autohtoni ( PIAROM). Economia judeţului este dominată total de companiile cu participare străină. 37% din totalul firmelor sunt investiţii româneşti, în timp ce investiţiile străine sunt responsabile pentru apariţia şi funcţionarea a 62% din totalul companiilor existente. Capitalul de stat este aproape inexistent în economie, fiind responsabil de doar un procent din economia din Timiş.

Economia judeţului a ajuns la 51,8 miliarde de lei, adică în creştere cu 13 procente faţă de anul precedent. Aceasta plasează Timişului pe locul doi la nivel naţional, după Bucureşti, dar înaintea Argeşului, care a avut o cifră de afaceri de 47 de miliarde, respectiv Cluj, cu 44 de miliarde de lei.

Clujul a avut una dintre cele mai importante creşteri economice, de 16%, judeţul ardelean ameninţând poziţia a doua deţinută de Timiş de ani buni. Creșterea Clujului, dar și a județelor limitrofe − Bihor (plus 8%), Maramureș (plus 10%), Arad (plus 13%), Mureș (plus 13%) și Alba (plus 6%) − arată că 2015 a fost un an economic deosebit de bun pentru Transilvania. În ceea ce priveşte capitalul autohton, doar Bucureştiul a avut o rată mai scăzută de prezenţă în economie decât Timişul, cu 33%. Deci, în România în acest moment cheia succesului economic este dată de existenţa capitalului străin.