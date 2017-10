E oficial: Se scumpeste gigacaloria la Timisoara. Nicio modificare la subventie, inca

Marți, consilierii locali vor avea pe mese un proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice livrată de compania locală de termoficare. Nu există făcut public niciun proiect care să vorbească despre creșterea subvenției. De altfel, proiectul pentru aprobarea noului preț al gigacaloriei nici nu se află pe ordinea de zi a ședinței care va avea loc marți, fiind foarte probabil ca acesta să fie trecut pe lista suplimentară.

Potrivit proiectului de hotărâre, prețul de producție al gigacaloriei crește de la 374,26 lei/Gcal, sumă ce include TVA, la 398,49 lei/Gcal, inclusiv TVA. Se modifică doar art. 1 din HCL 265/2016. Art. 2, cel care stabilește „prețul local al energiei termice facturată populației de către Colterm la valoarea de 242 lei/Gcal inclusiv TVA”, nu suferă nicio modificare, deocamdată. În mod normal, diferența dintre prețul de producție și cel de facturare o plătește primăria, prin subvenții de la bugetul local. Până în prezent este vorba despre 132 de lei, sumă care va ajunge la 156 de lei, de la 1 noiembrie. Este posibil ca aleșii să depună un amendament la proiectul propus, prin care să mărească și subvenția.

Din 1 noiembrie crește prețul gazelor naturale, ceea ce duce și la creșterea prețului gigacaloriei. Primarul Timișoarei îi avertiza pe timișoreni încă de la începutul lunii noiembrie.

„Inevitabil, creșterea prețului la ingredientele de gigacalorie, deci la produse sau servicii care intră în procesul tehnologic de producere și distribuție a agentului termică, ca să mă exprim mai corect, trebuie să se răsfrângă și în prețul gigacaloriei final, că altminteri ducem Colterm la faliment. Și persoanele care au centrale termice proprii, în momentul în care crește prețul la gaz, vor plăti mai mult. Nu pot să spun acum, noi trebuie să facem o analiză. Eu îmi doresc să nu îl împovărăm pe cetățean, pentru că și așa oamenii, într-un oraș în care se câștigă destul de bine, au destule cheltuieli și nu aș vrea să îi împovărăm. Dar nu pot să mă hazardez și să mă exprim populist că oricât ar fi, punem noi”, spunea Nicolae Robu în 3 octombrie.

Anul trecut, în decembrie, consilierii locali au aprobat noul preț al energiei termice livrată de societatea de termoficare, dar și mărirea subvenției pe care municipalitatea o dă Colterm, pentru acoperirea diferenței de preț, astfel încât timișorenii să nu plătească facturi mai mari la căldură. La acea vreme, primarul Robu spunea că primăria nu poate majora la nesfârșit subvenția Colterm.

„Primăria nu poate susține la nesfârșit, dar eu am făcut o promisiune cetățenilor că nu vom majora prețurile și am respectat-o, chiar dacă trebuie puțin calcul matematic pentru ca abonatul să își dea seama de asta. Știm bine că a crescut mult prețul la gaz, la cărbune, la energia electrică, la transport. Noi nu am mărit prețul la cetățean. Dacă ar fi fost să mergem în acord cu toate aceste majorări ale ingredientelor prețului agentului termic, atunci cetățenii ar fi trebuit să plătească cu 35% mai mult. Nemajorând prețul, asta echivalează cu o reducere pe care am fi făcut-o, raportat la noile majorări. Nu pot să spun cât mai facem față, încă mai putem. Dar dacă prețul la gaz va ajunge să crească foarte mult și se vorbește despre asta, știm bine că o bună parte din gazul folosit în România provine din Rusia, nu știm ce o să se întâmple. Nu exclud ca la un moment dat să nu mai facem față”, spunea primarul la acea vreme.

Conform bugetului societății de termoficare pe anul 2017, făcut pe prețul vechi al gigacaloriei, subvențiile de la bugetul local se ridică anul acesta la 45,25 milioane de lei.