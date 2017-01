Drame la Primaria Timisoara: Robu taie de la investitii pentru salariile bugetarilor, dar fantana din Botanic tot ar face-o

Potrivit primarului Timișoarei, cheltuielile salariale ale municipalității, în 2016, au fost de 6,8 milioane de lei, lunar. Edilul-șef este nemulțumit de faptul că guvernanții au mărit salariile, dar nu s-au gândit și la fonduri pentru ca primăriile să le poată acoperi. Așadar, va lua bani de la… modernizări și investiții.

„Începând cu februarie 2016 cheltuielile vor fi de 9 milioane de lei. Așadar, pentru fiecare din următoarele 11 luni ale anului 2017, primăria are de asigurat un plus de fonduri la salarii de 2,2 milioane de lei. Pe 11 luni asta înseamnă 24 de milioane de lei. Deci, noi, după cum stau lucrurile în momentul de față, trebuie să găsim 24 de milioane de lei în plus față de cât am găsit în cele 11 luni similare ale anului 2016, pentru a acoperi majorările de salarii cu care se laudă guvernul? Păi este cinstit așa ceva? Nu era normal ca guvernul să ne acopere și un plus de venituri? Ce putem să facem noi? Trebuie să îi luăm de undeva. De unde putem să îi luăm de altundeva decât de la fondurile prin care am făcut reparații, modernizări, respectiv de la capitolele în care am făcut investiții la infrastructură, cum sunt podurile, cum sunt pasajele ș.a.m.d. Eu am vrut ca în acest an să începem lucrările la două poduri. O să dau prioritate podurilor și, chiar dacă îmi va fi mai greu acum să asigur finanțarea, o să luăm din alte părți, dar podurile își vor avea cursul lor”, a explicat Nicolae Robu.

Edilul susține că cere Guvernului Grindeanu, prin intermediul mass-media, să crească și cotele părți din diversele venituri care rămân la administrația publică locală.

Întrebat dacă creșterea salariilor bugetarilor ar însemna și renunțarea la anumite investiții, cum ar fi amenajarea fântânii cu muzică și lumini din Parcul Botanic, primarul a răspuns că nu poate spune cu certitudine ce se va întâmpla, deși până acum a anunțat că lucrările pentru acest spectacol vor începe în acest an. A găsit și motive: fântâna va aduce bani Timișoarei. Nu, nu va pune taxă de intrare.

„Nu pot spune în momentul acesta dacă renunțăm la fântână, ea este așteptată de cetățeni, va aduce venituri Timișoarei, prin creșterea numărului de vizitatori. Nu pot răspunde tranșant, nu pot spune nici că o amânăm, nici că o facem în acest an. Abia în momentul în care vom lucra cu cifrele pe masă, atunci vom vedea la ce renunțăm, ce o să finanțăm în acest an și ce o să amânăm”, a ținut să precizeze edilul-șef.

Deși cresc salariile celor plătiți din fonduri publice, Robu spune că salariul lui nu este prevăzut să fie mai mare.

„Ce aberație! Mie nu îmi crește salariul. Un personaj ca Dragnea, deși a avut funcție în sectorul public, probabil nu a fost interesat de salariu și crede că toți sunt ca el. Eu, ca liberal, am lucrat în sectorul privat ca PFA, în IT. Era o afacere care mergea extraordinar de bine, cu mine manifestându-mă ca pur liberal”, a conchis Nicolae Robu.

Vă reamintim, începând cu 1 februarie 2017, drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice din instituțiile și autoritățile publice ale administrației publice locale sunt majorate cu 20% față de nivelul stabilit pentru luna ianuarie 2017.