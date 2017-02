Deadmau5 si House of Pain vin la Electric Castle 2017! S-au anunatat nume noi din line-up

Electric Castle are loc în perioada 12 – 16 iulie la Castelul Banffy din Bonțida, județul Cluj.

Pentru ediția din acest an, organizatorii pregătesc un line-up complex care să-i mulțumească pe amatorii de muzică electronică și nu numai.

Imediat după Ziua Îndrăgostiților, echipa EC a anunțat noi nume din program, respectiv: Deadmau5, Trentemoller, House of Pain (într-o formulă care-i include pe toți membrii originali, respectiv DJ Lethal, Dannyboy și Everlast), Maceo Plex, Slaves, Duke Dumont, GusGus, Sohn, Eats Everything, Cassy, Claptone, Atari Teenage Riot, Tommy Cash, Fanfara Ciocârlia, S.P.Y., Troyboi, Beardyman & The Masters of Distraction, Punnay Masssif, Coma, Luna Amară, MJ Cole, Flic Flac, Zwette, Kornel Kovacs, Reggae Roast, Kenny Ken și King Jammy.

De asemenea, în trecut au fost anunțați și alt-J, Moderat, Nero, Noisia, Architects, A-Track, Dixon, DJ Sneak, Âme Live, Soom T, Metrik, Etherwood, Crazy P Soundsystem. Mai mult, organizatorii spun că în doar câteva săptămâni se vor confirma noi nume din line-up.

Detalii despre bilete puteți găsi aici.