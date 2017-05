Cu pietricica la sedinta Consiliului Local Timisoara. Un ales PSD i-a oferit-o lui Robu

După ce a ridicat problema unor proiecte care au ajuns prea târziu pe mesele consilierilor locali, alesul PSD Gabriela Popovici, președinte de ședință, i-a spus lui Robu că a adus o pietricică pentru el.

„Ați instigat timișorenii să arunce cu pietre în pesediști. Eu mi-am adus pietricica”, a spus aceasta.

Robu i-a replicat imediat că el nu a spus de pietricele, ci de pietre.

„Eu nu am spus cu pietricele, eu am spus cu pietre”, a adăugat Robu.

Vă reamintim, între primarul Nicolae Robu și PSD s-a iscat un război, recent, după ce liderii social democrați au anunțat că CNI – Compania Națională de Investiții – va construi viitoarea sală polivalentă a Timișoarei la… Giroc, unde Consiliul Județean Timiș are un teren.

Edilul-șef a atacat, marți, din nou PSD, care, în viziunea lui, are anumite interese de își dorește sală polivalentă la Giroc, și nu pe locul propus de el, în viitorul campus sportiv de lângă Stadionul „Dan Păltinișanu”.

„De ce în Iași se face sala polivalenta similară cu cea de aici în Iași? De ce în Cluj s-a făcut în Cluj, nu s-a făcut nici la Florești sau la Someșeni sau în altă comună apropiată? De ce la Craiova s-a făcut în Craiova, de ce la Oradea se face în Oradea, de ce în București se face în București? Și aș putea să continui cu enumerarea în toate orașele din România. Cine a mai pomenit așa ceva? Să lași Timișoara cu un asemenea handicap este crimă la adresa Timișoarei. (…) Aici cineva va da socoteală pentru tot ce se întâmplă, pentru că Procuratura eu sunt convins că se autosesizează și verifică cine are terenuri în zonă pentru orice obiectiv și dacă nu cumva există interes de a crește valoarea unor terenuri în interesul unor grupuri sau persoane. Pentru că este absolut inadmisibil să nu amplasezi sala polivalentă într-o locație excepțională. (…) Eu i-am spus domnului președinte al CJ (n.r. Călin Dobra, PSD) că voi face astfel încât organele abilitate ale statului să se autosesizeze, pentru că cineva are interese potrivnice interesului public, forțând o astfel de soluție. Să nu vină nimeni cu vrăjeli de genul acesta, că cei de la CNI s-au gândit că e mai bine să se amplaseze la Giroc și să consulte CJ. (…) Îmi pare foarte rău că am ajuns aici, eu mereu am adresat îndemnuri la colaborare, la cooperare, dincolo de apartenența politică. Am văzut că nu se poate, am fost nevoit să adopt această poziție războinică. Nu o fac din plăcere, ci din dragoste și loialitate față de Timișoara. Sper să-și revină, pentru că n-au cum să iasă bine cu atitudinea aceasta. Trebuie să fim onești și să decidem în interes public. Or, decizia PSD este una care sfidează interesul public și orașul Timișoara”, a spus Robu.

Dacă Compania Națională de Investiții merge mai departe cu locul din Giroc pentru viitoarea polivalentă a Timișoarei, primarul este hotărât să dea drumul unui studiu de fezabilitate pentru o sală făcută de primărie.

