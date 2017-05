Continua scandalul pe locatia Salii Polivalente. Consilier judetean din Timis: Pierdem investitii mari

Primăria Timișoara și Consiliul Județean Timiș sunt într-o dispută vizavi de locul în care se va construi viitoarea sală polivalentă: în urbea de pe Bega (propunerea municipalității) sau la Giroc (propunerea CJ Timiș). Primăria Timișoara susține un amplasament în zona Stadionului „Dan Păltinișanu”, în timp ce CJ Timiș a propus un teren în comuna Giroc. Acum, Compania Națională de Investiții (CNI), cea care va da banii pentru investiție, a solicitat CJ Timiș să-și arate disponibilitatea pentru a pune la dispoziție terenul de la Giroc. Marți, în plenul Consiliului Județean Timiș s-a supus votului proiectul privind aprobarea demarării procedurilor pentru sala polivalentă, cu locația la Giroc.

„Compania Națională de Investiții solicită stabilirea unui amplasament – teren, precum și documentele aferente acestuia. În acest sens, în vederea realizării acestui proiect, Consiliul Județean Timiș propune ca locație terenul aflat în domeniul public al Județului Timiș, localizat în comuna Giroc, Calea Timișoarei nr. 55”, scrie în referatul proiectului de hotărâre.

Discuțiile din plen au fost îndelungi și… contradictorii pe tema celor două amplasamente. Până la urmă, proiectul a trecut, cu 23 de voturi pentru, 11 împotrivă și o abținere, dar nu au trecut alte proiecte conexe și vitale.

Practic, prin votul asupra acestui proiect, Consiliul Județean Timiș și-a dat acordul pentru demararea procedurilor necesare punerii la dispoziție a terenului liber de construcții la Giroc. dar terenul nu este liber. A trecut demararea proiectului, dar nu au trecut proiectele prin care terenul se elibera de sarcini, respectiv demolarea unor platforme și mutarea centrului ISU. Practic, degeaba s-a dat acordul, dacă terenul nu este liber de sarcini, pentru a se putea demara investiția acolo.

„Deocamdată, parte din acest proiect nu a fost aprobat. Au fost două proiecte care trebuiau să obțină două treimi, fiind proiecte de patrimoniu. Primul proiect a fost cel de demarare a procedurii, iar celelalte două proiecte erau proiecte prin care se pune terenul la dispoziție liber de sarcini. Sunt anumite suprafețe de teren moștenite acolo. Dacă am fi făcut mai demult acele proiecte de hotărâre, să demolăm platfomele betonate. Cred că cu această gândire vom ajunge să nu obținem fonduri guvernamentale. Noi acum vrem să curățăm terenul, să fie viabil, s-ar putea ca CNI să ia decizia de a nu se face sala polivalentă pe teren, dar trebuie ca aceste terenuri să fie viabile”, a spus Călin Dobra, președintele Cj Timiș.

Liderul CJ Timiș va reintroduce proiectele pe ordinea de zi a viitoarei ședințe. Administrația județeană mai are aproximativ o lună pentru a pune terenul la dispoziție către CNI.

Înainte de votul proiectelor au avut loc nenumărate discuții în contradictoriu între consilierii județeni.

„Așa cum am spus și în comisiile reunite, nu doresc, și grupul de consilieri PNL Timiș nu dorim să facem spectacol pe acest proiect. Noi nu am fost de acord cu introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect. Vă solicităm și solicităm Guvernului României prin intermediul consiliului județean ca sala polivalentă să fie construită pe locația propusă de Primăria Timișoara. Propune un parteneriat de 50 – 50 la sută. A fost considerată de specialiști ca potrivită locația propusă de Primăria Timișoara, de firma care a făcut Allianz Arena, o firmă recunoscută la nivel european. Locația propusă de Primăria Municipiului Timișoara face parte dintr-un concept amplu, elaborat de specialiști. Toate orașele mari ale României au asemenea săli pe raza lor. Și în Brașov, Sala Polivalentă este în municipiu, în Cluj la fel. Credem că este oportun ca această sală polivalentă să se construiască în Timișoara, în parteneriat cu consiliul județean. Există căi de acces, rețele de transport, utilități gata făcute. În cartierele învecinate locuiesc aproximativ 100.000 de locuitori. Primarul Nicolae Robu are intenția de a construi o sală polivalentă din fonduri proprii, pe locația care a fost propusă Companiei Naționale de Investiții. Fac un ultim apel în a discuta, nu doar dumneavoastră cu dânsul. Nu cred că este normal să se construiască două săli polivalente, una în județ și una în Timișoara”, a spus liderul consilierilor județeni PNL, Nicolae Bitea.

Terenul pe care CJ Timiș intenționează să-l pună la dispoziție pentru construirea acestei săli polivalente are o suprafață de 9,2 hectare, se află la Giroc și a ajuns la administrația județeană în anul 2004, printr-un transfer din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a spus că dacă sala polivalentă nu va fi făcută de CNI în Timișoara, municipalitatea va construi una, pe bani de la bugetul local, în zona Stadionului Dan Păltinișanu, o investiție estimată la 20 milioane de euro.

Discuțiile s-au aprins în Consiliul Județean Timiș, înainte de vot, iar Călin Dobra, președintele CJ Timiș (PSD) a spus că primarul Timișoarei, Nicolae Robu, l-a jignit, atunci când a încercat să intre în dialog cu el.

„Eu vă felicit că sunteți purtătorul de cuvânt al domnului primar (i-a spus Dobra consilierului județean PNL Nicolae Bitea – n.r.). Locația consiliului județean este „super excelentă”, pentru că este exact ce cere CNI. Grupul consilierilor PSD va susține investiția. Trebuie să rețineți un lucru important, nu noi facem investiția, nu noi dăm banii. Spun complex sportiv pentru că pe acest teren de aproximativ 10 hectare dorim realizarea și a bazinului de înot. Noi nu stăm la stadiul de discuții pe Facebook, noi realizăm proiecte concrete. Cel mai mare orgoliu de care se poate da dovadă este să facă sala polivalentă din banii primăriei. Sunt adeptul dialogului, am discutat cu domnul Nicolae Robu și nu am avut parte decât de jigniri la adresa mea și a grupului de consilieri PSD. Atâta timp cât domnul Robu nu își va cere scuze la adresa consilierilor PSD nu va mai exista un dialog. Nu este interes personal, nu este ambiție, nu este orgoliu, este un demers legal pentru a pune la dispoziție un teren. Municipalitatea nu va putea pune la dispoziție teren pentru că nu este liber de sarcini, vom stagna și vom pierde investiția. Vreți să sprijinim aceste investiții guvernamentale, haideți să le sprijinim! Nu vreți, vă asumați acest lucru. Dacă vreți să lucrăm pentru județul Timiș, punem umărul și lucrăm pentru județul Timiș”, a spus Căîlin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș (PSD).

„Bătrânii” Consiliului Județean Timiș au fost cei care au făcut apel la calm și la înțelegere, având în spate ani de zile în care proiecte importante pentru județ și Timișoara au picat deoarece cele două unități administrative nu s-au înțeles.

„Nu-i bine ce se întâmplă! Ar trebui ca toți să fim de acord cu investițiile care vin către Timiș. Am avut aceleași veleități la nivel de județ, când a fost PSD sau un alt partid la guvernare. Vă rog să vă aduceți aminte perioada Ciuhandu-Ostaficiuc, doi oameni deosebiți care nu au reușit să se pună de acord cu marile investiții din Timișoara. Primăria Timișoara își dorește să facă o sală poate la dimensiuni mai mici, să putem participa și noi și să sprijinim construirea celei de-a doua săli, cu funcții similare, dar la nivel mai mic. Nu creați o luptă surdă ca să demonstrăm cine-i contra timișorenilor și a timișenilor”, a spus consilierul județean UNPR, Titu Bojin.

Concluzia a tras-o Liviu Borha, consilier județean PNL, un alt „veteran” al CJ Timiș: „Acum suntem ca și caprele pe punte și o să pierdem investiții mari. Întotdeauna au fost contradicții între primărie și consiliul județean și pierdem investiții mari”, a spus consilierul județean PNL Liviu Borha.