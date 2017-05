Crazy Town, The Toy Dolls si The Darkness vin la RockTM. Festivalul se suprapune cu Rock la Mures

Festivalul de rock organizat de primărie a ajuns la ediția cu numărul trei. Pe scena special amenajată în fața Operei vor urca trei trupe timișorene, dar și trei trupe de peste hotare.

„După reinventarea evenimentului în 2016, Timișoara Rocks! își continuă drumul, aducând la Timișoara formații ale căror cântece sunt cunoscute în întreaga lume. Evenimentul va avea loc în perioada 16-17 iunie 2017, în Piața Victoriei, și va prezenta atât artiști locali, cât și formații consacrate la nivel internațional”, transmit reprezentanții municipalității.

Astfel, în prima zi de festival, în centrul orașului vor concerta Melting Dice – de la ora 19, Crazy Town – de la 20 și The Toy Dolls – de la 21.30. Iubitorii de rock vor putea să vadă a doua zi trupele Blight – ora 19, Methadone Skies – ora 20 și The Darkness – ora 21.30.

Prima ediție a Timișoara Rocks a fost una nefericită, pentru că era programată exact după incendiul de la clubul bucureștean Colectiv, unde mai mulți oameni și-au pierdut viața. Festivalul a fost amânat, la prima ediție participând doar trupe românești. La cea de-a doua ediție au concertat Guano Apes și Black Box Revelation.

Primăria sponsorizează cea de-a treia ediție a RockTM cu 450.000 de lei.

Trupa Melting Dice s-a înființat în urmă cu trei ani în Timișoara. Flavius Vutan, Sorin Ghiniță, Dani Șimon și Bogdan Cotîrță cântă rock alternativ cu influențe de hard rock și rock balcanic.

Crazy Town este una dintre primele formații hibrid ce au combinat cultura urbană cu cea mainstream, transmit reprezentanții primăriei. Cea mai cunoscută piesă a formației a fost „Butterfly”, care i-a adus un album ce s-a clasat pe locul 1 în topuri în peste 15 țări. Timișoara Rocks îi aduce în premieră în România.

The Toy Dolls este o trupă de punk înființată în 1979. A concertat pe cele mai mari scene ale lumii, fiind una dintre puținele trupe de punk ce a renunțat la mesajele agresive și a mers pe buna dispoziție.

Blight este o trupă de alternative metal din Timișoara formată din Vali, Victor, Vlad, Jess și Seba, care își are rădăcinile în experimentele începute de primii săi membri în anul 2010. Primul album este un EP de cinci piese numit „Rotten Lieder”.

Methadone Skies este una dintre trupele timișorene de rock cu o evoluție rapidă pe scena europeană de underground. Mergând pe stilul psychedelic-stoner, Methadone Skies a lansat până în prezent trei albume.

The Darkness este o trupă de glam-rock din Anglia, formată în 2000. A cucerit topurile internaționale încă de la lansarea primului album, numit „Permission to Land”. Single-uri precum „I Believe in a Thing Called Love”, „Growing on Me”, „Get Your Hands off My Woman” și „Love is Only a Feeling” le-au adus patru discuri de platină în Marea Britanie. În 2004, trupa a caștigat trei premii Brit la categoriile Best British Group, Best British Rock Act și Best British Album. Show-urile The Darkness sunt explozive și se bucură de cele mai bune recenzii încă de la înființarea formației.