Copilarii furate. Romania este printre tarile cu cele mai multe decese infantile si mame adolescente

Pentru realizarea acestui top, al copiilor cu… copilăria furată, au fost urmăriți mai mulți indicatori într-un raport internațional realizat de Save the Children. Cei mai importanți indicatori din care rezultă o copilărie furată sunt mortalitatea infantilă și rata nașterilor înregistrate în rândul adolescentelor. România are un număr ridicat de decese ale copiilor sub 5 ani – 11,1 la mie, iar din 1.000 de adolescente între 15 și 19 ani, 34 sunt… mame.

Raportul Copilării Furate arată că cel puțin 700 de milioane de copii din întreaga lume și-au sfârșit copilăria mult mai devreme decât trebuia, din cauze care variază de la violența extremă și conflicte la căsătoriile și sarcinile timpurii, la exploatarea prin muncă sau sănătatea precară și lipsa accesului la educație.

Lipsa unor servicii medicale universale, precum și lipsa unei alimentații suficiente și o calitate slabă a apei potabile îi expune pe cei mai dezavantajați copii la un risc foarte ridicat de deces. Cauze valabile și pentru România, care se numără printre țările europene cu cel mai ridicat număr de decese ale copiilor sub cinci ani – 11,1 la o mie de nașteri. Doar Moldova și Albania au rate mai ridicate.

Căsătoria înainte de vârsta de 18 ani reprezintă o încălcare a drepturilor copiilor și este ilegală într-un număr tot mai mare de țări. În România, însă, 6,7% dintre adolescenți cu vârsta între 15 și 19 ani s-au căsătorit. Doar Moldova (9,9%), Rusia (7,5%), Ucraina (6,4%), Albania (6,5), Belarus (7,5%) și Bulgaria (8,4%) înregistrează valori apropiate. Media europeană este de aproximativ 2%.

La indicatorul abandon școlar în ciclul primar și gimnazial, România rămâne printre țările care se confruntă în mod serios cu această problemă, cu un procent de 12,1, considerat ca fiind scăzut prin raportarea la situația globală, însă îngrijorător la nivel european. România este depășită doar de Moldova (17,9%) și Macedonia (13,1), celelalte state, cu excepția Maltei (10,4), situându-se sub valoarea de 10 procente (Bulgaria – 8,6%, Ungaria – 5,3%, Ucraina – 2,7%, Finlanda- 2%, Spania – 0,7% etc.).

Save the Children cere guvernelor să se asigure că niciun copil nu moare din cauze prevenibile sau tratabile, nu este supus violenței extreme, nu este privat de viitorul său ca rezultat al malnutriției, căsătoriei timpurii sau forțate, sarcinii timpurii sau muncii forțate și că toți copiii au acces la educație de calitate. Pentru a dona sau semna petiția care solicită guvernelor să crească investițiile pentru copii accesați endofchildhood.org.