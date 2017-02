Check Out Timisoara Capitala Tineretului din Romania: Fraiele orasului au fost preluate de tineri

Când a devenit Timișoara Capitala Tineretului din România și ce înseamnă de fapt acest titlu?

Simona Herczeg: Timișoara este Capitala Tineretului din România de aproximativ 8 luni, din 2 mai 2016, și va păstra acest titlu până în 1 mai 2017, când Capitala Tineretului din România va deveni Bacăul. Pentru Timișoara acest titlu reprezintă foarte mult, iar aceste 8 luni au demonstrat acest lucru pentru că am constatat că s-a cristalizat o mișcare de tineret care anterior ar fi fost imposibil de coagulat. Până acum, proiectele care se întâmplau în Timișoara erau proiectele organizațiilor de tineret, organizațiilor care în general au proiecte pentru tineri, dar nu aveam inițiative ale tinerilor din Timișoara. Ceea ce încercăm noi să facem și am reușit deja să facem în cele 8 luni a fost să mobilizăm tinerii, să le dăm lor posibilitatea să vină cu propuneri, cu idei, și noi să îi ajutăm să le implementeze. Când spun noi mă refer la Organizația Județeană pentru Tineret Timiș care implementează acest program. (…) Noi am vrut să prezentăm acest program ca unul al tinerilor și al comunității. Dacă programul ar fi fost unul impus de noi sau de primărie probabil că oamenii nu ar fi venit spre noi.

Cu ce proiecte a venit Timișoara Capitala Tineretului și ce urmează?

Simona Herczeg: Vreau să punctez că nu e cel mai important ce s-a făcut în anul capitalei, ci ce o să rămână după. De exemplu, la Cluj, care a fost Capitala Tineretului în Europa, tinerii care s-au implicat în program sunt triști pentru că au avut multe lucruri care s-au întâmplat în anul respectiv, umbrite ce-i drept de Untold, dar le-a fost greu să creeze o moștenire. Cred că acesta este lucrul cel mai important pe care trebuie să-l avem în vedere. Dacă stăm să enumerăm ce s-a întâmplat în cadrul programului sunt peste 250 de activități. (…) Noi încercăm să gândim pentru viitor și aici sunt câteva lucruri mari. Prima inițiativă este o platformă pentru voluntari pe care o să o numim „Voluntaria” și care face match-making între organizații și voluntari, pentru oricine care vrea să facă proiecte în oraș. E o platformă în care se pot întâlni cele două părți, cei care vin cu proiecte și cei care se implică în ele. Dincolo de platformă noi o să oferim și suport pentru scrierea de proiecte, pentru management de proiecte, pentru întâlniri. (…) Sperăm ca într-un an să avem rezultate foarte bune. Vrem să continuăm festivalul CheckArt, festivalul de artă stradală. Este foarte important pentru că în el se implică și tineri, chiar din medii defavorizate.

Află mai multe despre ce mai pregătește echipa Check Out Timișoara, dar și despre marele eveniment din mai 2017 din interviul video:

Acest interviu a apărut și în săptămânalul Agenda.

Sursa foto: Facebook/CheckOutTimisoara