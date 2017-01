Cele mai periculoase aeroporturi din lume

Aeroportul Internațional „Prințesa Juliana” (Sint Maarten)

Aeroportul „Prințesa Juliana” deservește Sint Maarten, o țară constituentă a Regatului Țărilor de Jos situată în Marea Caraibelor, în partea de sud a Insulei Sfântul Martin. Aeroportul are un trafic considerabil, fiind al doilea ca și flux din Caraibe. Ceea ce face acest aeroport deosebit este pista de aterizare scurtă, de numai 2.180 de metri, de abia suficientă pentru avioanele comerciale de mari dimensiuni. Din cauza pistei scurte, avioanele care aterizează la Aeroportul Internațional „Prințesa Juliana” trebuie să se apropie de locul de aterizare la o înălțime foarte mică. Astfel, turiștii care aleg să petreacă o zi liniștită pe plaja Maho din apropierea aeroportului sunt adesea speriați de aeronavele masive care zboară la doar 10 – 20 de metri deasupra lor. Inițial se credea că fotografiile de vacanță cu avioane jumbo în fundal erau trucate, însă localnicii s-au obișnuit să vadă de aproape avioanele care aterizează și decolează zilnic de pe insulă. Trebuie menționat că, în ciuda neajunsurilor aeroportului, nu a fost înregistrat niciun incident aviatic major la Aeroportul Internațional „Prințesa Juliana”.

Aeroportul „Juancho E. Yrausquin” (Insula Saba)

Foarte multă îndemânare și mai ales frâne foarte bune, acestea sunt elementele necesare pentru o aterizare reușită la Aeroportul „Juancho E. Yrausquin”. Acesta se află pe micuța insulă Saba, din Caraibe, care face parte din Antilele Olandeze. Insula este atât de mică încât pista de aterizare a aeroportului ocupă o bună parte din suprafața ei și se întinde de la un capăt la celălalt al acesteia. Pentru piloții care se încumetă să aterizeze aici nu prea e loc pentru greșeli. Pista este destul de scurtă, pe o parte este mărginită de un deal înalt, iar capetele pistei se opresc pe marginea unor stânci ce duc direct în apă. De altfel, la fiecare capăt de pistă sunt semne vopsite care indică până unde pot merge avioanele înainte de a fi în pericol să se prăvălească peste stânci. Deși este considerat unul dintre cele mai periculoase aeroporturi din lume, mai ales de către piloți, Aeroportul „Juancho E. Yrausquin” nu a înregistrat incidente de la înființarea sa.

Aeroportul de la Courchevel (Franța)

Courchevel numele dat unei zone pentru schi din Alpii francezi. Aeroportul a dobândit o oarece notorietate în lumea aviației. Pista aferentă aeroportului de la Courchevel are doar 525 de metri lungime, iar 18,5% din suprafața pistei se află pe teren înclinat. Decolările și aterizările se execută practic în pantă, ceea ce înseamnă că e nevoie de multă îndemânare, dar ș de motoare puternice care să ofere aeronavei un plus de putere în deplasare. Aeroportul este cunoscut și pentru că a apărut în filmul „Tomorrow Never Dies”, din seria James Bond, al cărui actor principal a fost Pierce Brosnan. În rest, pe acest aeroport vin și pleacă doar avioane private, curse charter și elicoptere militare.

Aeroportul Internațional Barra (Scoția)

Aeroportul Barra este singurul aeroport din lume care dispare sub ape. Acesta este situat pe Insula Barra din Scoția, pe plaja Traigh Mhor. Singurul operator aerian care circulă în această zonă este British Airways, iar cursele sunt programate în funcție de fluxul și refluxul apelor. Pista de aterizare se află chiar pe marginea plajei, iar odată pe zi, aceasta este înghițită de ape. Cei care optează pentru un zbor pe timp de seară vor observa în apropierea pistei mai multe automobile cu farurile aprinse, acesta este de fapt sistemul de iluminat al pistei. Cei care vor să se bucure de o zi liniștită pe plajă trebuie să fie atenți la indicatorul care semnalează când este în funcțiune aeroportul, fiindcă locul pentru bronzat trebuie împărțit de turiști cu avioanele.

Aeroportul Lukla (Nepal)

Un munte imens la un capăt și o cădere de 1.000 de metri la celălalt capăt, ambele la o elevație de 2.900 de metri. Acestea sunt coordonatele Aeroportului Lukla din Nepal. Acesta este locul de pornire pentru cei curajoși care se încumetă să escaladeze Everestul. Aventura muntelui începe de abia după ce pilotul reușește să aterizeze în siguranță în condițiile vitrege avute la dispoziție. Parcă escaladarea Everestului nu pare chiar atât de grea când pui la socoteală faptul că oricând avionul în care te afli se poate izbi de un munte, sau poate cădea în gol de pe pista de aterizare.

Articole pe aceeași temă:

Statiuni montane romanesti pentru o vacanta de vis

Cele mai bune destinatii de iarna din Europa

Cele mai controversate ziduri din lume

Cele mai interesante structuri pe acoperis

Cladiri cu forma inedita

Cele mai interesante labirinturi din lume

Structuri inedite care se scufunda incet

Cele mai fascinante lifturi din lume

Cipru, destinatia surprinzatoare din Mediterana

Cele mai originale restaurante din lume

Destinatii romantice pe meleaguri romanesti

Emiratele Arabe Unite, minunea turistica din desert