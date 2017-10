Avertisment pentru baschetbalistii de la SCM Timisoara: trebuie sa castigati urmatoarele cinci meciuri!

Cu Jeremic dat afară din teren şi cu o grămadă de faulturi tehnice, jucătorii de la BC SCM Timişoara au fost aspru „pedepsiţi” de conducerea clubului. Niciunul dintre nervoşii din teren nu a fost sancţionat de club, toată lumea a primit un singur avertisment: sportivii să facă ce pot şi să câştige următoarele cinci meciuri din campionat. Nimic de vreun avertisment personal, de vreo amendă, conducerea secţiei de baschet considerând doar că echipa … nu are atitudine. La fel şi la echipa de fete, după ce şi aceasta a pierdut, învinsă acasă cu Satu Mare.

„Partida de la Pitești a fost un duș rece pentru noi: am intrat în jocul încâlcit al adversarilor și am plecat învinși. Din păcate, un joc atât de slab nu am văzut la echipa noastră în ultimii doi ani și asta ne-a pus pe gânduri. Vrem altă atitudine și de aceea impunem un obiectiv foarte clar: cinci victorii în următoarele cinci jocuri, altfel vom trece la sancțiuni financiare sau chiar mai mult. Am păstrat mare parte a lotului, tocmai pentru că ne propunem ținte mai înalte decât sezonul trecut și cu un astfel de joc va fi dificil să le atingem. Sunt foarte supărat atât pe antrenor, cât și pe echipă. O schimbare vreau să văd şi la fete. Şi acolo mă nemulţumesc atitudinea şi spiritul de echipă, la care trebuie lucrat urgent”, a anunţat Ilie Trițoiu, președintele secției de baschet SCM Timișoara

Conform celor de la secţia de baschet singurul lucru îmbucurător este calificarea ambelor echipe în Final 8-ul Cupei României. Întrebarea este ce se va întâmpla dacă cele cinci meciuri nu vor fi câştigate, iar sancţiunea financiară promisă, decisă ulterior, va fi tot una comună sau nu.