Au mai ramas doar cateva zile pana la deschiderea primului Pub dedicat IT-istilor din Timisoara – Localhost Pub

ADVERTORIAL. Sfarsitul lunii mai vine cu o noua atractie in Timisoara, Localhost Pub sau mai bine spus 127.0.0.1 Pub, un concept inedit care va incanta lumea IT si nu numai. De la burgeri originali si savurosi la mancaruri rafinate, bucataria promite sa incante toate simturile, iar varietatea bauturilor credem ca ii va satisfice si pe cei mai pretentiosi cunoscatori. In noul Pub distractia nu este deloc neglijata, jocurile, atmosfera si implicarea echipei va face ca experienta oaspetilor sa fie extraordinara.

Bine, bine, insa ce este asa de deosebit? Aici deja consideram ca merita sa fiti surprinsi si cu siguranta de la intrare asta se va intampla, e fascinant sa pasesti intr-o locatie si sa nu intelegi nimic din jurul tau. Localhost Pub va asteapta incepand de miercuri 31.05 ora 17:00 in Timisoara, str. Miron Costin Nr. 3. (792977)