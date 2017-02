ASU Politehnica Timisoara incepe sezonul intarita cu sapte noi transferuri

Noul sezon începe cu şapte noi jucători în lotul celor de la ASU Politehnica. Doi portari şi cinci jucători de câmp au completat „găurile” rămase după curăţenia din toamnă: Victor Gârlea, Răzvan Gorovei, Bogdan Nicolescu, Adrian Ungureanu, Ricardo Filip, Ioan Mera şi Vlad Bîte.

Pentru postul de portar va fi cea mai mare bătaie pe post. Pe lângă Gakos au sosit Victor Gârlea şi Ricardo Filip.

„Sper să avem rezultate cât mai bune. Am întâlnit un grup unit, sperăm ca în acest retur să avem rezultate cât mai bune și să ne îndeplinim obiectivul”, a declarat Gârlea.

„Sunt bucuros că am venit la Poli, e o echipă cu foarte mulți fani, am fost impresionat. E extraordinar să îi auzi înainte de a intra pe teren. E o echipă de Liga a II-a, cu obiectiv de salvare”, a punctat Filip.

Bogdan Nicolescu e probabil unul dintre cei mai interesanţi jucători nou veniţi. El revine acasă după mai mulţi ani petrecuţi în Islanda.

„După șase ani petrecuți în afară, am decis că e momentul să mă întorc puțin acasă și am considerat că ASU Poli e cea mai bună decizie. E un club unde lucrurile se fac cât mai profesionist. Se știe că primele etape se joacă pe terenuri care nu sunt foarte bune, dar încercăm să ne adaptăm și obiectivul este de a face cât mai multe puncte ”, a declarat fotbalistul lugojean.

La ASU Politehnica a ajuns, sub formă de împrumut de la Ripensia, şi Adrian Ungureanu.

„Mă bucur că am ajuns la Poli, chiar dacă sun formă de împrumut. Deocamdată sunt în recuperare după p accidentare, dar sper să ajut cât mai mult echipa. Deocamdată mai am din vară un an contract cu Ripensia, vom vedea ce va fi”, a declarat Ungur.

Aşadar, pentru noul sezon lotul va fi alcătuit din: Gakos, Gîrlea, Filip (portari), Bilia, Telescu, Nicolescu, Gorovei, Birău, Stancu, Bădăuță, Ghinescu, Giuricici, Taub, Mera, Bîte, Teut, Blănaru, Vucea, Gălan, Motreanu, Țugui, Ad. Ungureanu, Neamțu