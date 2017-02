ASU Politehnica e pregatita de reluarea campionatului Ligii 2

Sâmbătă, odată cu etapa a treia a returului, ASU Politehnica reia seria meciurilor oficiale din Liga 2. Preşedintele ASU Politehnica Timişoara, Marius Cociu, anunţă că echipa s-a întărit semnificativ. Momentan, marea problemă a Ligii 2 este că nu se ştie cine va mai juca şi cine nu, din cauza problemelor financiare.

„Sâmbătă se reia campionatul, cu etapa a 3-a a returului, e incertitudine legată de acest început. Din nou sunt echipe care vor să se retragă, ceea ce nu e bine, nu e ipocrizie dacă o spun. Noi ne dorim să rămânem în Liga 2, dar în urma rezultatelor, nu pentru că se retrag cinci echipe. Transferurile făcute în iarnă consider că au fost o realizare procentuală de 90%. Ne-am dorit un portar, nu am reuşit să aducem ce am vrut. Restul transferurilor sunt pe posturile pe care Brîndescu a cerut jucători”, a declarat Cociu.

Antrenorul Sorin Brîndescu e optimist şi speră că nu se vor repeta greşelile de anul trecut.

„Am avut si meciuri bune şi am pierdut pe final. Dacă e să vorbesc un singur exemplu, vorbim chiar de meciul tur cu Suceava, le-am făcut cadou trei goluri, cu care s-a încheiat meciul. Cu transferurile făcute, mai ales pe axul central, sper să ne aducă încrederea. Sper să se vadă în rezultatele din retur. Am avut o perioadă cu cantonament, cu pregătire, cred că a fost o perioadă bună. Avem mulţi accidentaţi, cu probleme individuale, dar nu ca urmare a cantonamentului. Am renunţat la unii jucători la finalul turului, acum nu ştiu cum vom avea 18 jucători la Suceava. Ne dorim să câştigăm acest meci, sperăm să şi fie aşa”, a declarat tehnicianul.

Brîndescu a mai spus că nu vremea rece de afară şi începutul de campionat în februarie afectează calitatea spectacolului fotbalistic, ci lipsa unei infrastructuri sportive de calitate

„Nu cred că putem acuza Federaţia, problema e la cluburi, cu capacitatea de a avea o bază sportivă de calitate. Trebuie să ne adaptăm la sistemul competiţional european. Uitaţi-vă la juniorii de afară, din cauza perioadei scurte de jocuri şi a terenurilor proaste, juniorii de aici participă la jumătate din antrenamentele şi meciurile pe care juniorii de afară le au”, a mai declarat Brîndescu.