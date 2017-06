Apele Romane vor sa predea pista de biciclete de pe malul Begai catre Consiliul Judetean Timis

Sute de timișoreni pedalează pe pista construită de Administraţia Bazinală de Apă Banat pe digul de pe canalul Bega, între Timișoara și granița cu Serbia. Deja greu încercată și reparată, pista are noroc de cetățeni lipsiți total de spirit civic, unii intră cu autovehiculele pe pistă, chiar dacă aceasta este destinată traficului ciclistic, alții fură stâlpișorii care demarchează suprafața de rulare. De sâmbătă, pista a fost preluată oficial de cei de la Apele Române de la constructor, iar întreținerea va trebui realizată de proprietar. Șeful ABA Banat, Titu Bojin, spune că deja au fost date amenzi pentru cei care distrug pista, iar pedepsirea celor lipsiți de spirit civic continuă.

„Am început de anul trecut, din toamnă, să dăm amenzi șoferilor care intră cu mașina pe pistă. Am dat o amendă de 7.000 de lei. În martie am mai dat o amendă de 7.000 de lei și acum vom mai da o amendă de 7.000 de lei, am identificat mașina, acum avem adresa la poliție, pentru a nu greși cine este proprietarul mașinii. Dacă până acum am avut posibilitatea să-l obligăm într-un fel, să-l rugăm pe constructor să repare, pentru că au fost niște bani ca garanție la lucrare, începând de astăzi (n.r. sâmbătă), având în vedere că s-a semnat procesul verbal de recepție finală a lucrărilor în ceea ce privește pista, ne vom ocupa noi. Este o lucrare deosebit de delicată, este printre primele lucrări de acest gen, cu piste de biciclete pe dig. Sunt gropi și se fac crăpături ca să intri cu roata cu tot cu mașina în asfalt pe autostradă sau pe drumuri naționale, unde sunt fundații de unul, doi metri, la noi fundația este de 15 centimetri pe piatră concasată”, a declarat Bojin.

Problemele pentru cei de la Ape doar acum încep, avertizează Bojin.

„Lucrarea va trebui să fie întreținută în permanență și pe perioada celor cinci ani de zile va trebui să fim foarte atenți, o să intensificăm controalele pe piste, vom mări și amenzile pentru cei care nu înțeleg că pista este pentru biciclete, că s-a făcut un efort extraordinar și că am beneficiat de 2,4 milioane de euro pentru construirea pistei. Că vom beneficia în continuare, dacă reușim să semnăm programul IPA, ceea ce va fi delicat, pentru că este condiționat de acordul cu Serbia al ministerului român de externe cu ministerul de externe din Serbia, vom reuși să facem și nodul hidrotehnic de la Sânmihai și sigur punctul de trecere vamală, pentru că acest proiect al pistei de biciclete este în oglindă cu investiția de sârbi. Aceasta va fi făcută acum, în etapa a doua a programului. Noi avem nevoie să facem acest nod pentru a putea face navigația viabilă pe canalul Bega”, a mai declarat Titu Bojin.

ABA Banat nu prea ar putea să se ocupe de adiministrarea pistei, ar putea fi probleme de finanțare, în obiectul de activitate al instituției nu există și asemenea probleme. Soluția găsită ar fi darea în administrare a pistei spre Consiliul Județean Timiș. Cei de la Ape sunt dispuși să le dea colegilor de la Județ inclusiv ATV-uri și tot ce e necesar pentru întreținere, iar CJT ar putea pune în evidență acest obiectiv turistic.

„Am discutat și cu consiliul județean, sper să putem da în administrare pista de biciclete cât mai repede, pentru că Apele Române nu au în obiectul de activitate activitățile turistice. Va trebui ca cineva care poate, și anume consiliul județean, să preia activitatea. Suntem de acord, o să le dăm și bicicletele, și ATV-uri, tot ce trebuie pentru a avea asigurat controlul și administrarea, organizarea activității, întreținerea pistei de biciclete. Taluzele digului rămân la Apele Române, noi le întreținem. Îi rog și pe cetățeni, care doresc să circule pe pistă, să o facă cu bicicleta sau pe jos, dacă țin neapărat, la pas. Iar cei care sunt cu mașini, cu alte mijloace auto. Pista poate să arate și mai bine, am făcut tot efortul, acum este într-o stare foarte bună. Grija în mod deosebit trebuie să fie a oamenilor care ajung pe pistă”, a încheiat Bojin.

