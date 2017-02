Aicha, o fetita de 8 ani din Timisoara, se lupta sa mearga

Aicha este o fetiță de 8 ani din Timișoara care se luptă să meargă. Acum, în urma tratamentelor, a evoluat. Aicha s-a născut prematur. A fost diagnosticată cu tetrapareză spastic-diskinetică și retard de limbaj. De atunci a trecut prin mai multe terapii, iar tatăl fetiței a făcut eforturi pentru ca cea mică să beneficieze de aceste tratamente. Îmbucurător este că terapiile dau rezultate. De câteva luni, micuța a reușit să facă primii pași și să și rostească câteva fraze. Aicha are nevoie de sprijin în continuare.

Anul 2016 a fost un an foarte bun pentru Aicha. Progresele nu au încetat sa apară nici în acest an, un an cu multe terapii. Totalul terapiilor a depășit suma de 65.000 lei, bani proveniți din formularele de 2% și multiplele sponsorizări.

„În 2017 vom continua în același ritm terapiile necesare pentru că Aicha e un copil luptător și plin de energie, lucru care ne ambiționează și ne dă și nouă puterea de a merge mai departe. Din data de 20 februarie până pe 6 martie vom fi la recuperare la Metodo Essentis in Barcelona. Pentru aceasta avem nevoie în continuare de voi, cei care ne-ați fost alături și doriti să fiți în continuare”, spune tatăl Aichei, Cristian Tulbure.

Puteți fi alături de Aicha prin redirecționarea celor 2% din impozitul pe venit, iar cei cu societăți comerciale pot redirecționa până la 20 % din impozitul pe profit. Puteți, de asemenea, dona direct în conturile asociației:

Asociația Copiii, zâmbete și vise

Ron – RO75BTRLRONCRT0305723101

EUR- RO25BTRLEURCRT0305723101

SWIFT: BTRLRO22.

Pentru mai multe informații îl puteți contacta pe tatăl Aichei, la telefon 0741372988 (Cristian Tulbure).

