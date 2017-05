Agentia de modele ce agasa timisorenii in centru cu voie de la primarie, autorizata din greseala, spune Robu

Angajații ce împart pliante pentru a racola modele pe strada Alba Iulia și în Piața Victoriei au revenit în atenția publică zilele trecute, când timișoreanul Cristi Brâncovan l-a filmat pe unul dintre ei. Însoțit de câțiva tineri care au fost înșelați de această firmă, acesta l-a abordat pe unul dintre cei care racolează tineri și tinere pe stradă. Bărbatul, care s-a prezentat Ghiță Florin, a recunoscut întreg scenariul, însă, în opinia lui, nu este vorba de o înșelăciune. Chiar dacă nu a putut spune dacă agenția pe care o reprezintă a avut vreodată un contract cu o marcă de haine sau produse cosmetice.

Tion.ro a cerut explicații de la Primăria Timișoara. Reprezentanții instituției au recunoscut că au dat autorizație firmei respective, pentru publicitate. Așadar, societatea SC Next Advertising Hunting SRL avea autorizație de la primărie să-i agaseze pe timișoreni. Avizul a expirat, apoi a fost prelungit de către funcționarii din primărie. Aceasta în timp ce era încă în vigoare un ordin dat de primarul Robu încă din 2012, care spunea că nu se dau avize pentru împărțirea de pliante în centrul Timișoarei.

Cum de reprezentanții primăriei au emis totuși autorizație? Din greșeală, susține chiar primarul.

„Printr-o eroare, la un anumit moment s-a dat o autorizație. Era o eroare a funcționarei care se ocupă de publicitate. A fost o eroare, ea spune că nu a știut că este interzis să se distribuie flyere pentru orice în zona centrală. I-am atras atenția că așa ceva este absolut ridicol din partea ei, să nu se mai întâmple așa ceva. Ea nu și-a dat seama, acum când am întrebat cum e posibil să se dea autorizație pentru așa ceva, a realizat. După ce am devenit primar eram agasat de tot felul de distribuitori de flyere în Piața Victoriei, pe Alba Iulia și vedeam că cetățenii sunt deranjați. Atunci am hotărât să interzic orice distribuție de materiale în acea zonă. Am fost și eu uimit să aflu că o funcționară spune acum că ea nu a știut despre această interdicție. Are un avertisment, că e la prima abatere”, ne-a explicat edilul-șef.

Potrivit primarului, firma s-a ales cu două amenzi de la Poliția Locală, după dezvăluirile tion.ro.

„Poliția Locală a aplicat două amenzi acum societății respective, una pentru că pe un anumit cod CAEN funcționarea este permisă numai cu acordul primarului și ei nu au acest acord din partea mea și nici nu o să-l aibă. A doua amendă nu mai știu pentru ce era”, ne-a mai spus Robu.

Edilul face apel la timișorenii care sunt înșelați de reprezentanții firmei, să îi ajute să oprească activitatea acesteia. Din spusele primarului, există depusă o singură plângere la Poliție.

„Ăia sunt de o nesimțire ieșită din comun, eu îi rog pe toți cetățenii care se simt victime să ne sesizeze. Există pagina de Facebook Sesizări Primăria TM, acolo sau oriunde la primărie îi rugăm să ne facă sesizări. Dacă avem probe, o să încercăm să facem o plângere penală. La ora actuală există o singură sesizare depusă la Poliția Națională de către un cetățean și poliția analizează dacă este cazul să se deschidă o anchetă penală”, a conchis Robu.

