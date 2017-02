Victorie imensa la Timisoara, dupa ce BCT invinge Oradea in ultima secunda a meciului

Încrâncenarea partidei a marcat şi jocul prestat, fiind destul de numeroase greşelile de ambele părţi. Ambele reprize până la pauza mare au fost acontate de cei de la CSM Oradea, cu 14 – 17, respectiv 19 – 21. Oradea a intrat pe plus la vestiare, un plus de cinci puncte, 38 – 33. Revenirea gazdelor a avut loc în sfertul trei, când BCT a trecut pe plus, la 48 – 47, după o triţă a lui Flowers.

Din acel moment, campioana a fost condusă de gazde la Timişoara până în ultimele secunde de final ale timpului regulamentar de joc, când Oradea a egalat la 69. Scorul nu s-a mai schimbat şi s-a trecut la prelungiri. Totul mergea bine pentru BCT, dar CSM CSU Oradea a revenit şi de această dată pe final. Scorul din ultimele secunde ale meciului a fost 84 – 85, dar Oradea a avut mingea. Zeno ratează ultimul şut al meciului şi BCT învinge în uralele publicului.

Cel mai bun marcator a fost la gazde Flowers, cu 22 de puncte, urmat de Jeremic, cu 14 puncte şi Komatina, cu 12.