Titu Bojin e optimist: Cred ca pana la finalul anului putem rezolva problema vaporaselor

Părțile implicate în rezolvarea problemei navigabilității Begăi, necesară pentru viabilizarea proiectului transportului în comun cu vaporașele realizat de Primăria Timișoara, au avut o primă întâlnire la București. Discuțiile purtate de reprezentanții Apelor Române, ai Ministerului Apelor și Pădurilor, ai Ministerului Transporturilor și primăriei Timișoara, nu a avut o finalizare pozitivă. Totuși, Titu Bojin e încrezător că problema se va putea rezolva.

„Am avut o primă discuție la București, dar nu am ajuns la o concluzie pozitivă. Ministerul Transporturilor nu a fost de acord să dea licență de transport, și îi înțeleg. Nu există cadru legal, primăria nu are administrarea Begăi. În acest moment este proprietatea statului, a Apelor Române. Va trebui să găsim o cale legală de rezolvare, am avut discuții și cu prim-ministrul pe această temă, am găsit o atitudine pozitivă. Dar nu se poate așa cum vrea Lae (n.r. Nicolae Robu), așa să pună vaporașele să le tragă după tramvaie sau cum zicea el”, a declarat Bojin.

Concluzia trasă în urma primei întâlniri de la București a fost că este nevoie de o schimbare a cadrului legislativ. Și așa, Bojin e optimist și crede că se va rezolva situația actuală.

„Săptămâna viitoare va fi o nouă întâlnire la București. Eu cred că vom găsi o rezolvare și până la finalul anului vom avea o rezolvare”, a mai declarat Bojin.

O soluție ar fi o ordonanță a Guvernului, aceasta ar oferi o soluție cel puțin temporară pentru problemă, în așa fel încât să nu se piardă banii europeni. O veste bună, mai spune Bojin, este că se vede o maleabilitate mai mare din partea primăriei.

„În ultimele săptămâni am văzut mai multă deschidere din partea primăriei. Dar asta trebuia să se întâmple de acum doi ani, de când vorbeam cu Lae, când eram președinte la CJT”, a mai spus Bojin.