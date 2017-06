Timisul ar putea pierde cei 6,9 milioane de euro pentru reabilitarea nodului hidrotehnic de la Sanmihaiu Roman

După ce autostrada dintre Timișoara și Pancevo a devenit pentru moment istorie, iată că acum și proiectul legat de reabilitarea nodului hidrotehnic de la Sânmihaiu Român ar putea fi pierdut. De vină ar fi lipsa unui acord între ministerele de externe dintre cele două țări, care condiționează continuarea finanțării. Banii oferiți prin programul IPA de cooperare transfrontalieră ar însemna pentru Timiș reabilitarea nodului hidrotehnic, iar pentru sârbi realizarea în continuare a pistei de biciclete deja existentă în România. Titu Bojin, șeful Direcției Apelor Banat avertizează că proiectul pare pierdut într-o măsură destul de mare.

„Beneficiem în continuare, dacă reușim să semnăm proiectul IPA, ceea ce va fi delicat, pentru este condiționat de acordul cu Serbia a Ministerului român de Externe, vom reuși să facem și nodul hidrotehnic de la Sânmihai și, sigur, punctul de trecere vamală pentru că acest proiect al pistei de biciclete, această investiție, este în oglindă cu investiția de la sârbi, care va fi făcută acum în etapa a doua a programului. Noi avem nevoie să facem acest nod, pentru a putea să facem navigația viabilă pe canalul Bega”, a declarat Bojin.

Situația nu e deloc roză. Pista din România nu are încă o continuare în țara vecină, iar timpul extrem de scurt care mai este pentru semnarea actelor îl face pe Titu Bojin să fie extrem de precaut în ceea ce privește succesul proiectului.

„Pe partea sârbă lucrarea nu-i începută deloc. În Serbia ei au acum finanțarea, în proiectul despre care v-am spus, proiect care va fi foarte greu să-l realizăm. Eu sunt puțin necăjit, pentru că s-ar putea chiar să-l pierdem pentru că suntem condiționați de la Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră să venim până la 31 decembrie cu acordul româno-sârb între ministerele de externe. Dacă nu se semnează acest acord se vor pierde banii. În aceste condiții va trebui ca eu, în calitate de lider de proiect, din partea Apelor Române, să dau semnătură că ne asumăm cheltuielile pe proiect, în condițiile în care nu se semnează acordul. Semnarea acordului nu depinde de mine sau de noi, nu cred că depinde nici de România. Am fost la București, am discutat inclusiv cu prim-ministrul. Cred că în cursul săptămânii viitoare se va încheia tot ceea ce înseamnă semnături din punct de vedere a României. Nu același lucru am înțeles în ceea ce privește Serbia. Eu până marți trebuie să îmi dau semnătura că ne asumăm cheltuielile în măsura în care nu se semnează acordul. În cel mai rău caz, cei de la Ministerul Apelor sunt de acord să-și asume cei 6,9 milioane de euro din cei 13,8 milioane cât e toată investiția și pe partea română și pe partea sârbă, pentru ecluzele de la Sânmihai, pentru că noi asta avem. Dar cine poate garanta că eu nu voi fi pus să mă duc prin Serbia să plătesc pe acolo, pentru că eu sunt lider de proiect, să răspund eu pentru treaba asta. În aceste condiții avem toate șansele să pierdem acest proiect și se vor aștepta alte fonduri pentru ca să se realizeze proiectul, inclusiv cu trecerea de frontieră”, a mai avertizat Bojin.