Timisoara, gazda barocului in luna octombrie

Concertele acestei ediții vor fi găzduite de clădiri devenite embleme ale barocului timișorean, de o deosebită valoare și încărcătură istorică, cum ar fi Domul Romano-Catolic sau Biserica Sfânta Ecaterina. Evenimentul este organizat în perioada 18-24 octombrie 2017, de către Primăria Municipiului Timişoara şi Asociaţia Festivalul Baroc Timişoara în parteneriat cu Casa de Cultură a Municipiului Timișoara și Episcopia Romano-Catolică Timișoara.

„Festivalul Baroc s-a bucurat pe parcursul ediţiilor trecute, de prezenţa unor artişti de renume: Jordi Savall & Ansamblul Hesperion XXI, Ansamblul L`Arpeggiata, Răzvan Mazilu, Ilie Stepan, Violoncellissimo, AD-HOC, Ansamblul Anton Pann, Caius Hera, Vincent Segal. De asemenea, Festivalul Baroc Timişoara a fost înscris pe lista celor mai importante evenimente de gen la nivel internaţional de către renumitul Centru Muzică Barocă de la Versailles”, precizează reprezentanții Primăriei Timișoara.

Programul festivalului:

18 octombrie / ora 20.00 / Domul Romano-Catolic– Concert in memoriam Maria Theresia

Concertul se va desfășura sub conducerea muzicală a maestrului Walter Kindl, avându-i ca soliști pe: Alina Todea (soprană), Maria Virginia Oniță (alto), Daniel Zah (tenor), Lucian Oniță (bariton). Participă: Corul de cameră al Filarmonicii „Banatul” şi Capella Academica Timisiensis. La orgă: Silviana Ana Cîrdu. În program: Sonata in C KV 278, Waisenhausmesse KV 139, Te Deum KV 141.

19 octombrie/ ora 20.00 / Biserica Sfânta Ecaterina – Concert susținut de ansamblul Radio Antiqua – „A master unveiled: G.B. Platti & his contemporaries”

Radio Antiqua a apărut în anul 2012, la Haga, pornind de la premisa unui repertoriu mai puţin cunoscut având în vedere instrumentaţia unică a ansamblului. Aşa cum îi spune şi numele, Radio Antiqua caută mereu noi moduri de a comunica şi de a interacţiona cu publicul său, combinând melodiile preferate cu descoperiri obscure, dezvăluind publicului sunetul său distinctiv. În 2014, Radio Antiqua câștigă concursul internaţional Händel – Festspiele Göttingen, fiind prezent constant la festivaluri de renume, precum: Innsbrucker Festwochen Der Alten Musick, Händel Festspiele Göttingen, Festivald’ Ambronay, Pavia Barocca and Opus Amadeus Festival.

20 octombrie/ ora 20.00 / Domul Romano-Catolic – Concert susținut de ansamblul L`estro d`Orfeo – „Altri canti d`amor”

Întemeiat de Leonor de Lera în 2015, L’Estro d’Orfeo a fost etichetat de critici drept „un ansamblu de o calitate excepţională”. Ansamblul s-a specializat în muzica instrumentală a secolului al XVII-lea, utilizând instrumente muzicale de epocă şi informându-se în permanenţă asupra istoriei acelor vremuri pentru a fi cât mai aproape de estetica perioadei. L`estro d`Orfeo devine în scurt timp unul dintre cele mai promițătoare ansambluri de gen din Europa. În 2017 a debutat cu CD-ul Altri Canti d’Amor, care a primit aprecierile criticilor din Europa și SUA. Anul acesta, aduc și în România spectacolul cu același nume.

21 octombrie / ora 19.00 / Librăria La două Bufnițe –Concert susținut de elevii Școlii Chromatik Voice – „Textures of Baroques music”

Belean Petronia și Dragoș Darius vor încânta publicul cu un recital de muzică veche, fiind acompaniați la orgă de Robert Bajkai-Fabian. Cei doi artiști în devenire sunt elevi ai școlii „Chromatik Voice Timișoara”, coordonată de Valentina Cotinschi, având la activ numeroase premii la concursurile de canto.

22 octombrie/ ora 20.00 / Domul Romano-Catolic – Concert susținut de ansamblul Soqquadro Italiano – „Who`s afraid of baroque?”

Ansamblul a fost fondat în anul 2011, în Bologna, de către Claudio Borgianni şi Vincenzo Capezzuto. Ideea din spatele acestui proiect a fost interesul comun al celor doi pentru producţiile teatrale, muzicale şi artistice italiene din secolele XVI şi XVII. Socotiţi drept un ansamblu unic şi inovativ pe scena muzicii europene, de genul Classical Crossover, Soqquadro Italiano este deschis către toate formele de manifestare artistică: cântec, muzică, dans şi arte vizuale.

Cu un repertoriu ce cuprinde muzică veche, jazz, pop şi muzică electronică, Soqquadro Italiano este deschis mereu spre noi surse de inspiraţie, spre o pendulare permanentă între trecut şi prezent, pentru a redescoperi unicitatea şi sentimentul de dezordine organizată ce caracterizează cuvântul italian.

24 octombrie/ ora 20.00 / Biserica Sfânta Ecaterina– Concert susținut de Duo Iancu – Lobonț (archlute): Olivia Iancu & Claudiu Lobonț – „Meraviglia: lucrări din Renaștere și Baroc”

Duo Iancu-Lobonț, format din Olivia Iancu și Claudiu Lobonț și-a început activitatea în anul 2007, an în care cei doi au absolvit cursurile Universității Naționale de Muzică din București. Cu o activitate bogată, invitat să concerteze în cadrul celor mai importante festivaluri de profil din țară, duo-ul a avut colaborări cu diverse ansambluri camerale sau orchestre în numeroase proiecte legate de muzica veche, pe cele mai importante scene din țară: Ateneul Român, Sala Radio, Filarmonica Brașov, Filarmonica „Banatul” Timișoara, Filarmonica Pitești, Opera Națională București, Opera Națională Iași etc.